Харьковская ОВА просит создать в регионе более 20 военных администраций

Харьковская областная военная администрация инициирует образование в регионе более 20 местных военных администраций. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник ОВА Олег Синегубов, принявший участие в заседании Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий.

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"Для оперативной координации восстановительных процессов на деоккупированных территориях на местах должны быть руководители, которые продемонстрировали патриотизм и в самые сложные времена оккупации работали во благо украинцев. Инициируем создание более 20 военных администраций в админграницах объединенных общин Харьковщины", - отметил он.

По словам Синегубов, прежде всего речь идет об общинах, где есть или были активные боевые действия, и где есть деоккупированные населенные пункты. На заседании также были рассмотрены кандидатуры начальников таких ВА как среди действующих глав, так и среди достойно зарекомендовавших себя в течение периода полномасштабного вторжения России.

Также на заседании обсуждались первоочередные задачи по вопросам разминирования, восстановления критической инфраструктуры, обеспечения гуманитарной помощью и эвакуационных мероприятий.

Напомним, что в начале сентября Вооруженные силы Украины освободили значительную часть Харьковской области, оккупированную российскими войсками в результате вторжения в конце февраля. При этом ни одной военной администрации на местном уровне президент Владимир Зеленский там так и не создавал.

Накануне же, 19 сентября, он распорядился образовать сразу 15 таких администраций в ряде общин Херсонской области, в частности в областном центре. При этом только две общины из этого списка частично контролируются Украиной, а остальные до сих пор оккупированы войсками РФ, в частности в левобережной части региона.