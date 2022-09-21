Зеленський призначив головою Херсона секретарку міськради

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову. Про це йдеться в розпорядженні глави держави №195 від 21 вересня.

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Лугова наразі є секретарем міської ради, а на початку липня оголосила себе тимчасово здійснюючою повноваження Херсонського міського голови у зв’язку із захопленням 28 червня мера Ігоря Колихаєва представниками збройних формувань Росії, під чиєю окупацією знаходиться місто, і неможливістю здійснювати ним свої повноваження. Про долю Колихаєва з тих пір публічно не повідомлялося, і Лугова продовжувала діяти в якості виконуючої обов'язки мера.

Крім того, шістьма попередніми розпорядженнями від 21 вересня президент призначив ще низку голів новостворених військових адміністрацій в громадах Херсонській області.

Так, начальником Борозенської сільської ВА призначено Семена Мощенського, Великокопанівської сільської ВА - Олексія Соловйова, Верхньорогачинської селищної ВА - Артура Давидова, Горностаївської селищної ВА - Романа Фролова, Милівської сільської ВА - Любов Мінько, Новомиколаївської сільської ВА - Євгенію Глєбову.

Зазначемо, що призначені головами військових адміністрацій троє жінок не є першими жінками на таких посадах - раніше Зеленський вже призначав представниць жіночої статі головами окупованих Бердянська та Приморська Запорізької області.

Нагадаємо, що Зеленський 19 вересня розпорядився утворити у Херсонській області, переважна більшість території якої зараз окупована Росією, відразу 15 військових адміністрацій. До цього там було передбачено лише одну ВА - в Генічеську. Втім, президент спочатку призначив лише чотирьох начальників новостворених адміністрацій. Таким чином, ще чотири з цих посад залишаються наразі вакантними.

Минулого ж місяця президент призначив нового голову Херсонської обласної адміністрації, яким став колишній податківець Ярослав Янушевич. Ще 9 липня Зеленський звільнив Геннадія Лагуту, який був призначений очільником Херсонщини ще до війни, в жовтні 2021 року, внаслідок нетипової рокировки. На той час Лагута був заступником голови облради та кандидатом на позачергових виборах депутата Верховної Ради від округу №184 від партії зниклого нині Колихаєва, конкуруючи з кандидатом від "Слуги народу" та діючим головою ОДА Сергієм Козирем, якого, відповідно, було звільнено та який врешті переміг на виборах.