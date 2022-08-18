Депутатка від "Слуги народа" очолила Бердянську міську військову адміністрацію

Бердянську міську військову адміністрацію Запорізької області очолила Вікторія Галіцина.

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Відповідне розпорядження президента України Володимира Зеленського було опубліковано на сайті Офісу президента.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: утворити Бердянську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області", - йдеться в указі.

Головою Бердянської міської військової адміністрації Запорізької області Зеленський призначив Вікторію Галіцину.

Варто відзначити, що Галіцина є депутатом Бердянської міської ради VIII скликання від партії "Слуга народу". Їй 39 років. Вона закінчила Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Галіцина географічно знаходиться у Запоріжжі, та буде виконувати свої службові обов’язки віддалено.

Цікаво, що до окупації, виконуючим обв’язки мера Бердянська був представник забороненої в Україні політичної сили "ОПЗЖ" — Олександр Свідло, про місцезнаходження якого на даний момент нічого невідомо.

Галіцина в 2020 році висунула свою кандидатуру на посаду мера Бердянська і отримала 2,5% підтримки. Свідло посів друге місце трохи програвши Валерію Баранову.

Зазначимо, в окупованому росіянами Бердянську Запорізької області жоден керівник місцевих органів влади, бюджетних установ чи комунальних підприємств не перейшов на бік окупантів.

Нагадаємо, колаборант Олександр Сауленко, якого окупаційні війська призначили "мером" Бердянська, раніше був засуджений за педофілію.

"Заступником" голови окупаційної адміністрації міста призначили двірника, а "керівником" РАГСу — прибиральницю.

Російські окупанти зайшли до Бердянська 27 лютого. З того часу місто живе в умовах окупації.