Депутатка от "Слуги народа" возглавила Бердянскую городскую военную администрацию

Бердянскую городскую военную администрацию Запорожской области возглавила Виктория Галицына.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Соответствующее распоряжение президента Украины Владимира Зеленского опубликовано на сайте Офиса президента.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: создать Бердянскую городскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области", - говорится в указе.

Главой Бердянской городской военной администрации Запорожской области Зеленский назначил Викторию Галицыну.

Следует отметить, что Галицына является депутатом Бердянского городского совета VIII созыва от партии "Слуга народа". Ей 39 лет. Она окончила Бердянский университет менеджмента и бизнеса

Галицына географически находится в Запорожье и будет выполнять свои служебные обязанности удаленно.

Интересно, что до оккупации, исполняющим обязанности мэра Бердянска, был представитель запрещенной в Украине политической силы "ОПЗЖ" — Александр Свидло, о местонахождении которого на данный момент ничего неизвестно.

Галицына в 2020 году выдвинула свою кандидатуру на должность мэра Бердянска и получила 2,5% поддержки. Свидло занял второе место, немного проиграв Валерию Баранову.

Отметим, что в оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области ни один руководитель местных органов власти, бюджетных учреждений или коммунальных предприятий не перешел на сторону оккупантов.

Напомним, коллаборант Александр Сауленко, которого оккупационные войска назначили "мэром" Бердянска, ранее был осужден за педофилию.

"Заместителем" главы оккупационной администрации города назначили дворника, а "руководителем" ЗАГСа - уборщицу.

Российские оккупанты вошли в Бердянск 27 февраля. С этого времени город живет в условиях оккупации.