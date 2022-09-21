Зеленский назначил главой Херсона секретаря горсовета

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Херсонской городской военной администрации Галину Луговую. Об этом говорится в распоряжении главы государства №195 от 21 сентября.

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Луговая является секретарем городского совета, а в начале июля объявила себя временно исполняющей полномочия Херсонского городского головы в связи с захватом 28 июня мэра Игоря Колыхаева представителями вооруженных формирований России, под чьей оккупацией находится город, и невозможностью осуществлять им свои полномочия. О судьбе Колыхаева с тех пор публично не сообщалось, и Луговая продолжала действовать в качестве исполняющей обязанности мэра.

Кроме того, шестью предыдущими распоряжениями от 21 сентября президент назначил еще ряд глав новосозданных военных администраций в общинах Херсонской области.

Так, начальником Борозенской сельской ВА назначен Семен Мощенский, Великокопаневской сельской ВА – Алексей Соловьев, Верхнерогачинской поселковой ВА – Артур Давыдов, Горностаевской поселковой ВА – Роман Фролов, Миловской сельской ВА – Любовь Минько, Новониколаевской сельской ВА – Евгения Глебова.

Отметим, что назначенные главами военных администраций три женщины не являются первыми женщинами на таких должностях - ранее Зеленский уже назначал представительниц женского пола глава оккупированных Бердянска и Приморска Запорожской области.

Напомним, что Зеленский распорядился образовать в Херсонской области, подавляющее большинство территории которой сейчас оккупировано Россией, сразу 15 военных администраций. До этого там было предусмотрена только одна ВА – в Геническе. Впрочем, президент изначально назначил только четырех начальников новых администраций. Таким образом, еще четыре из этих должностей остаются вакантными.

В прошлом же месяце президент назначил нового главу Херсонской областной администрации, которым стал бывший налоговик Ярослав Янушевич. Еще 9 июля Зеленский уволил Геннадия Лагуту, который был назначен главой Херсонщины еще до войны, в октябре 2021 года, в результате нетипичной рокировки. На то время Лагута был зампредом облсовета и кандидатом на внеочередных выборах депутата Верховной Рады от округа №184 от партии пропавшего ныне Колыхаева, конкурируя с кандидатом от "Слуги народа" и действующим главой ОГА Сергеем Козырем, который, соответственно, был уволен и в итоге победил на выборах