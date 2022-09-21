Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский назначил главой Херсона секретаря горсовета

Зеленский назначил главой Херсона секретаря горсовета

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Херсонской городской военной администрации Галину Луговую. Об этом говорится в распоряжении главы государства №195 от 21 сентября.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Луговая является секретарем городского совета, а в начале июля объявила себя временно исполняющей полномочия Херсонского городского головы в связи с захватом 28 июня мэра Игоря Колыхаева представителями вооруженных формирований России, под чьей оккупацией находится город, и невозможностью осуществлять им свои полномочия. О судьбе Колыхаева с тех пор публично не сообщалось, и Луговая продолжала действовать в качестве исполняющей обязанности мэра.

Кроме того, шестью предыдущими распоряжениями от 21 сентября президент назначил еще ряд глав новосозданных военных администраций в общинах Херсонской области.

Так, начальником Борозенской сельской ВА назначен Семен Мощенский, Великокопаневской сельской ВА – Алексей Соловьев, Верхнерогачинской поселковой ВА – Артур Давыдов, Горностаевской поселковой ВА – Роман Фролов, Миловской сельской ВА – Любовь Минько, Новониколаевской сельской ВА – Евгения Глебова.

Отметим, что назначенные главами военных администраций три женщины не являются первыми женщинами на таких должностях - ранее Зеленский уже назначал представительниц женского пола глава оккупированных Бердянска и Приморска Запорожской области.

Напомним, что Зеленский распорядился образовать в Херсонской области, подавляющее большинство территории которой сейчас оккупировано Россией, сразу 15 военных администраций. До этого там было предусмотрена только одна ВА – в Геническе. Впрочем, президент изначально назначил только четырех начальников новых администраций. Таким образом, еще четыре из этих должностей остаются вакантными.

В прошлом же месяце президент назначил нового главу Херсонской областной администрации, которым стал бывший налоговик Ярослав Янушевич. Еще 9 июля Зеленский уволил Геннадия Лагуту, который был назначен главой Херсонщины еще до войны, в октябре 2021 года, в результате нетипичной рокировки. На то время Лагута был зампредом облсовета и кандидатом на внеочередных выборах депутата Верховной Рады от округа №184 от партии пропавшего ныне Колыхаева, конкурируя с кандидатом от "Слуги народа" и действующим главой ОГА Сергеем Козырем, который, соответственно, был уволен и в итоге победил на выборах

Автор:
Тимофей Беспятов