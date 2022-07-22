Минус еще один мэр от ОПЗЖ: Зеленский образовал военную администрацию в оккупированном курорте

Президент Владимир Зеленский решил создать в Запорожской области Приморскую городскую военную администрацию. Об этом говорится в указе главы государства №525 от 22 июля.

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Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Запорожской обладминистрации он поручил осуществить соответствующие меры, связанные с образованием новой ГВА, охватывающей, однако лишь территорию, оккупированную российскими войсками.

В свою очередь, распоряжением №135 от 22 июля президент назначил начальником новосозданной администрации депутата Запорожского областного совета от "Слуги народа" Светлану Македонскую.

До этого главой общины был мэр Александр Кошелевич, который на выборах 2020 года баллотировался от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и победил с результатом всего 27,2% голосов, обойдя кандидата от СН Анну Долговскую, получившую 23%.

Это уже вторая военная администрация, созданная, по крайней мере номинально, на оккупированной территории Запорожской области. Первой стала 7 мая Токмакская, однако поводом к ее созданию было то, что тамошний мэр с созвучной фамилией Игорь Котелевский, избранный от той же ОПЗЖ, умер.

Следует отметить, что начальником местной военной администрации может быть назначен и избранный действующий мэр общины, но Зеленский из 24 случаев создания военных администраций в общинах, где были избраны мэры (еще в семи таких общинах выборы 2020 года и позднее не проводились), делал такие фактические переназначения только пять раз.

В частности, глава государства не доверил ни одному из 12 (включая Кошелевича и без учета Котелевского) мэров от ОПЗЖ продолжать руководить соответствующей общиной в статусе начальника военной администрации. В то же время, к примеру, избранные от "Оппозиционного блока" Вадим Лях и от другой "бело-голубой" партии "Порядок" Александр Журавлев были им назначены начальниками соответственно Славянской и Лиманской ГВА (последняя община почти полностью оккупирована войсками РФ).

При этом сам Кошелевич, по сообщениям СМИ, был еще в конце марта похищен российскими оккупантами, но через неделю сам он объявил, что под давлением был вынужден покинуть оккупированную территорию и перебраться в Запорожье.