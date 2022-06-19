Мэр Мелитополя прогнозирует деоккупацию города после освобождения Херсона: ВСУ уже близко

ВСУ в последнее время существенно продвинулись в сторону Херсона. Аналогичная ситуация - в Запорожской области, где украинские военные продвинулись более чем на 10 км от Запорожья в сторону Мелитополя.

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Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он прогнозирует, что ВСУ освободят Херсон уже в ближайшее время. Также есть позитивные изменения и в Запорожском направлении.

"Хочу констатировать несколько фактов для того, чтобы поддержать и вернуть веру тем людям, которые находятся на оккупированных территориях. На сегодняшний день наши героические ВСУ значительно продвинулись и находятся на границах Херсона. Я уверен, что в ближайшее время, в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными. Такая же ситуация в направлении города Мелитополь. Уже более 10 километров продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя наши ВСУ", — сообщил он.

Федоров надеется, что западное оружие поможет Украине деоккупировать захваченные россиянами территории.

Мэр Мелитополя также рассказал, что россияне продолжают похищать людей, в частности, пасторов и активистов, не понимая, что "их не поддерживают 99,9% людей".

Отметим, что во всех временно оккупированных населенных пунктах есть народное сопротивление против россиян. В ряде городов и сел активизировалось полноценное партизанское движение.

Так, в Херсоне 18 июня взорвали автомобиль, в котором находился начальника 90-й исправительной колонии Евгений Соболев, который после полномасштабного вторжения РФ перешел на сторону врага.

А накануне во временно захваченном Бердянске украинские партизаны уничтожили один из военных грузов оккупантов. До этого в Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских войск.