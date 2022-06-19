Мер Мелітополя прогнозує деокупацію міста після звільнення Херсона: ЗСУ вже близько

ЗСУ останнім часом суттєво просунулися у бік Херсона. Аналогічна ситуація – у Запорізькій області, де українські військові просунулися більш ніж на 10 км від Запоріжжя у бік Мелітополя.

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Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він прогнозує, що ЗСУ звільнять Херсон уже найближчим часом. Також є позитивні зміни у Запорізькому напрямку.

"Хочу констатувати кілька фактів для того, щоб підтримати і повернути віру тим людям, які знаходяться на окупованих територіях. На сьогоднішній день наші героїчні ЗСУ значно просунулися і перебувають на кордонах Херсона. Я впевнений, що найближчим часом, найближчим часом, місто Херсон буде звільнений нашими героїчними військовими. Така ж ситуація у напрямку міста Мелітополь. Уже понад 10 кілометрів просунулися від Запоріжжя у бік Мелітополя наші ЗСУ", - повідомив він.

Федоров сподівається, що західна зброя допоможе Україні деокупувати захоплені росіянами території.

Мер Мелітополя також розповів, що росіяни продовжують викрадати людей, зокрема пасторів та активістів, не розуміючи, що "їх не підтримують 99,9% людей".

Зазначимо, що у всіх тимчасово окупованих населених пунктах народний опір проти росіян. У ряді міст та сіл активізувався повноцінний партизанський рух.

Так, у Херсоні 18 червня підірвали автомобіль, в якому знаходився начальник 90-ї виправної колонії Євген Соболєв, який після повномасштабного вторгнення РФ перейшов на бік ворога.

А напередодні у тимчасово захопленому Бердянську українські партизани знищили один із військових вантажів окупантів. До цього в Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських військ.