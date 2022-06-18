В Херсоне взорвали авто начальника исправительной колонии, перешедшего на сторону россиян

Во временно оккупированном Херсоне взорвали автомобиль, в котором находился начальника 90-й исправительной колонии Евгений Соболев, который после полномасштабного вторжения РФ перешел на сторону врага. Об этом сообщил бывший внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко в своем Facebook.

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Авто, в котором находился коллаборант, вероятно, взорвали украинские партизаны. По информации Шевченко, Соболев погиб.

При этом росСМИ сообщают, что Соболев остался жив, но лишился ног. По их данным, его якобы "госпитализировали".

"Суспільне. Херсон" сообщает, что взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль. Водитель остался жив, однако кто был за рулем (Соболев или кто-то другой) достоверно неизвесто.

Отметим, что во всех временно оккупированных населенных пунктах есть народное сопротивление против россиян. В ряде городов и сел активизировалось полноценное партизанское движение.

В частности, накануне во временно захваченном Бердянске украинские партизаны уничтожили одно из военных грузов оккупантов. До этого в а Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских войск.