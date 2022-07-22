Мінус ще один мер з ОПЗЖ: Зеленський утворив військову адміністрацію в окупованому курорті

Президент Володимир Зеленський вирішив утворити в Запорізькій області Приморську міську військову адміністрацію. Про це йдеться в указі глави держави №525 від 22 липня.

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Генеральному штабу Збройних сил України та Запорізькій обладміністрації він доручив здійснити відповідні заходи, пов’язані з утворенням нової МВА, яка, однак, охоплює лише територію, окуповану російськими військами.

В свою чергу, розпорядженням №135 від 22 липня президент призначив начальником новоствореної адміністрації депутатку Запорізької обласної ради від "Слуги народу" Світлану Македонську.

Донині головою громади був мер Олександр Кошелевич, який на виборах 2020 року балотувався від партії "Опозиційна платформа - За життя" та переміг із результатом всього 27,2% голосів, обійшовши кандидатку від СН Ганну Долговську, що отримала 23%.

Це вже друга військова адміністрація, створена, принаймні номінально, на окупованій території Запорізької області. Першою стала 7 травня Токмацька, але приводом до її створення було те, що тамтешній мер зі співзвучним прізвищем Ігор Котелевський, обраний від тієї ж ОПЗЖ, помер.

Варто зазначити, що начальником місцевої військової адміністрації може бути призначений й обраний діючий мер громади, але Зеленський з 24 випадків створення військових адміністрацій в громадах, де були обрані мери (ще в сімох таких громадах вибори 2020 року та пізніше не проводилися), робив такі фактичні перепризначення лише п'ять разів.

Зокрема, глава держави не довірив жодному з 12 (включаючи Кошелевича та без урахування Котелевського) мерів від ОПЗЖ продовжувати керувати відповідною громадою в статусі начальника військової адміністрації. Натомість, наприклад, обрані від "Опозиційного блоку" Вадим Лях та від іншої "біло-блакитної" партії "Порядок" Олександр Журавльов були ним призначені начальниками відповідно Слов'янської та Лиманської МВА (остання громада майже повністю наразі окупована військами РФ).

При цьому сам Кошелевич, за повідомленнями ЗМІ, був ще наприкінці березня викрадений російськими окупантами, але через тиждень сам він оголосив, що під тиском був змушений покинути окуповану територію та перебратися до Запоріжжя.