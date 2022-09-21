Рада ввела единоличное руководство глав военных администраций в четырех городах на западе Донетчины

Верховная Рада предоставила начальникам Добропольской, Мирноградской, Покровской и Селидовской городских военных администраций Донецкой области полномочия по единоличному управлению соответствующими общинами.

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Соответствующий проект постановления №8054, внесенный президентом Владимиром Зеленским 19 сентября, был одобрен 287 депутатами без единого воспротивившегося или воздержавшегося. Документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Согласно принятому решению, на период военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены эти начальники смогут осуществлять полномочия городского совета, его исполнительного комитета и городского головы одновременно.

Также они могут утвердить временную структуру исполнительных органов соответствующего городского совета (при этом для работников, должности которых не будут включены во временные штатные расписания, будет объявлен простой или же их переведут на равнозначные или низшие должности).

Аппараты указанных четырех горсоветов и их исполкомов, другие исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующих общин должны подчиняться начальникам соответствующих ГВА.

Напомним, что созданы они были согласно указу Зеленского от 1 сентября. 7 сентября президент назначил начальником Добропольской ГВА Андрея Бондаренко, Мирноградской – Юрия Ключку, Покровской – Сергея Добряка, Селидовской – Анатолия Немченко. Ни один из них не является действующим мэром.

1 июля аналогичные решения были приняты Радой в отношении оккупированных Кременской и Рубежанской общин Луганской области, а 18 июля – Славянской, Дружковской и Константиновской общин Донецкой области.

30 августа парламент предоставил такие исключительные полномочия начальникам сразу 14 новосозданных военных администраций Донецкой области, среди которых есть четыре действующих мэра, избранных на выборах (в частности, это касается крупнейшего подконтрольного Украине города в регионе - Краматорска).