Рада разрешила главам 14 местных военных администраций Донецкой области руководить общинами единолично

Верховная Рада предоставила начальникам 14 городских, поселковых и сельских военных администраций, образованных 4 июля, полномочия по единоличному управлению соответствующими общинами.

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За соответствующий проект постановления №7639, внесенного президентом Владимиром Зеленским, проголосовало 324 депутата, ни один не проголосовал против и не воздержался.

Речь идет о Бахмутской, Великоновоселковской, Звановской, Комарской, Краматорской, Кураховской, Лиманской, Николаевской, Святогорской, Северской, Соледарской, Часовоярской, Черкасской и Шаховской военных администраций Донецкой области.

Согласно принятому решению, на период военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены эти начальники смогут осуществлять полномочия местного совета, его исполнительного комитета и главы общины одновременно.

Также они могут утвердить временную структуру исполнительных органов соответствующего местного совета (при этом для работников, должности которых не включены во временные штатные расписания, объявляется простой или же их переведут на равнозначные или низшие должности).

Аппараты соответствующих гор-, пос- и сельсоветов и их исполкомов, другие исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующих общин должны теперь подчиняться начальникам соответствующих военных администраций.

Напомним, что 4 июля Зеленский, образовав 14 перечисленных ВА, назначил и их руководителей. Среди них четверо являются избранными мэрами городов Бахмут, Краматорск, Курахово и Лиман (последняя община уже три месяца почти полностью оккупирована российскими войсками).

Ранее Рада уже дважды принимала аналогичные решения - по оккупированным на данный момент Кременной и Рубежному Луганской области, а затем и по подконтрольным Украине Славянску, Дружковке и Константиновке Донецкой области.

Тем не менее, по пяти остальным местным ВА Донецкой области (созданным 30 апреля Авдеевской, Угледарской, Марьинской, Очеретинской и Светлодарской) Зеленский Раду такого решения принимать пока не просил, хотя на их территории, так же как и в большинстве выше перечисленных общин, идут ожесточенные боевые действия.