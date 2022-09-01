Зеленский создал военные администрации еще в четырех городах Донбасса

Президент Владимир Зеленский решил образовать в Донецкой области еще четыре городских военных администрации – Добропольскую, Мирноградскую, Покровскую и Селидовскую.

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Об этом говорится в указе главы государства №620 от 1 сентября. При этом на сайте президента нет распоряжений о назначении соответствующих начальников, хотя при всех предыдущих аналогичных решениях они датировались тем же числом, что указы об образовании соответствующих ВА.

Отметим, что в Доброполье пока нет избранного мэра: в 2020 году там победил Андрей Аксенов, баллотировавшийся от партии "Порядок", но впоследствии он победил на выборах депутата Рады от округа №50, состоявшихся 28 марта 2021 года. Новые выборы мэра там должны были состояться 27 марта 2022 года, но не состоялись из-за введения военного положения.

В Мирнограде же на выборах 2020 победил другой представитель партии "Порядок" Александр Брыкалов, в Покровске - Руслан Требушкин ("За будущее"), который до этого, наоборот, был депутатом Рады от округа №50 (а до того уже возглавлял Покровск), а в Селидово – представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виталий Нешин.

Отметим, что президент может назначать начальниками местных военных администраций избранных мэров, но пока делал это только в пяти случаях из 32. В частности, не был назначен руководителем соответствующей ВА ни один мэр, баллотировавшийся от самой популярной на Донбассе до войны партии ОПЗЖ.