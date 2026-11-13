Российская атака на завод Kernel: в Николаевской области произошла утечка подсолнечного масла

В Николаевской области в результате российской атаки на маслоэкстракционный завод, входящий в агрохолдинг Kernel, произошла масштабная утечка подсолнечного масла. Площадь загрязнения превысила 3500 кв. м. Экологи отобрали пробы почвы и проверяют возможные последствия для окружающей среды.

Как пишет Dilo, об этом информирует Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

По информации ведомства, атака произошла 12 ноября.

В результате попадания повреждены резервуары, в которых хранилось в общей сложности 8500 тонн подсолнечного масла. Один из них полностью разрушен.

Кроме того, повреждено защитное обвалование, из-за чего масло вышло за пределы промышленной территории и попало на близлежащий земельный участок. По данным экоинспекции, угрозы жилой застройке нет.

Какие последствия утечки масла для окружающей среды

Экологи обследовали место происшествия и зафиксировали загрязнение территории площадью более 3500 кв. м. Для определения масштабов воздействия на окружающую среду, специалисты отобрали образцы почвы для лабораторного анализа.

В настоящее время непосредственное попадание подсолнечного масла в реку Черный Ташлык не обнаружено.

На предприятии продолжаются работы по откачке масла по поврежденному обвалу. Также специалисты обустраивают дополнительные земляные барьеры, которые должны умерить распространение загрязнения и не допустить попадания масла в водоемы.

После получения результатов лабораторных исследований и анализа собранных материалов экоинспекция рассчитает сумму ущерба, нанесенного окружающей среде.

Напомним, а грохолдинг "Кернел" полностью остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов из-за российских атак на предприятия пищевой промышленности. В последние дни российские дроны атаковали производственные площадки перерабатывающих предприятий Украины, в том числе активы "Кернела". В результате попаданий повреждены производственные здания, оборудование и резервуары.

Кроме того, компания остановила все закупки семян. В то же время, "Кернел" продолжает отгружать имеющиеся остатки продукции со складов.