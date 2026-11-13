Російська атака на завод Kernel: на Миколаївщині стався витік соняшникової олії

У Миколаївській області внаслідок російської атаки на Бандурський олійноекстракційний завод, що входить до агрохолдингу Kernel, стався масштабний витік соняшникової олії. Площа забруднення перевищила 3500 кв. м. Екологи відібрали проби ґрунту та перевіряють можливі наслідки для довкілля.

Як пише Dilo, про це інформує Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

За інформацією відомства, атака сталася 12 листопада.

Унаслідок влучання пошкоджено резервуари, у яких зберігалося загалом 8500 тонн соняшникової олії. Один із них повністю зруйнований.

Крім того, пошкоджено захисне обвалування, через що олія вийшла за межі промислової території та потрапила на прилеглу земельну ділянку. За даними екоінспекції, загрози для житлової забудови немає.

Які наслідки витоку олії для довкілля

Екологи обстежили місце події та зафіксували забруднення території площею понад 3500 кв. м. Для визначення масштабів впливу на навколишнє середовище фахівці відібрали зразки ґрунту для лабораторного аналізу.

Наразі безпосереднього потрапляння соняшникової олії до річки Чорний Ташлик не виявлено.

На підприємстві тривають роботи з відкачування олії з пошкодженого обвалування. Також фахівці облаштовують додаткові земляні бар'єри, які мають стримати поширення забруднення та не допустити потрапляння олії у водойми.

Після отримання результатів лабораторних досліджень і аналізу зібраних матеріалів екоінспекція розрахує суму збитків, завданих довкіллю.

Нагадаємо, агрохолдинг "Кернел" повністю зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через російські атаки на підприємства харчової промисловості. Протягом останніх днів російські дрони атакували виробничі майданчики переробних підприємств України, зокрема активи "Кернелу". Внаслідок влучань пошкоджено виробничі будівлі, обладнання та резервуари.

Крім того, компанія зупинила всі закупівлі насіння. Водночас "Кернел" продовжує відвантажувати наявні залишки продукції зі складів.