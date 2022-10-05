Зеленский назначил руководить военными администрациями Харьковщины 12 действующих мэров: одна из них представляла ОПЗЖ

Зеленский образовал военные администрации в 13 общинах Харьковской области, которые частично или полностью находились ранее под российской оккупацией, но были освобождены украинской армией. Об этом говорится в указе главы государства №680 от 1 октября.

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В частности, это Боровская, Великобурлукская, Ольховская, Дергачевская, Золочевская, Изюмская, Липецкая, Малиновская, Оскольская, Роганская, Циркуновская и Чугуевская общины.

Одновременно с образованием ВА президент назначил и их начальников, 12 из которых оказались действующими главами, избранными на выборах 2020 года. Лишь главой Балаклеи был назначен другой человек - Виталий Карабанов. Напомним, что мэр города Иван Столбовой ныне подозревается в государственной измене.

Так, новый статус получили глава Боровской поселковой общины Александр Тертышный (баллотировался, как и Столбовой, от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков"), глава Золочевской поселковой общины Виктор Коваленко и мэр Дергачев Вячеслав Задоренко (оба представляли "Блок Светличной Вместе!"), а также глава Великобурлукской поселковой общины Виктор Терещенко.

Кроме того, начальниками ВА стали избранные от "Слуги народа" главы общин - Ольховской (Александр Шмыголь), Изюмской (Валерий Марченко), Липецкой (Алексей Слабченко), Малиновской (Николай Семерьянов), Оскильской (Геннадий Загоруйко), Цыркуновской (Николай Сикаленко) и Чугуевской (Галина Минаева).

Также Зеленский впервые назначил начальником военной администрации главу общины, избранную от запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Ею стала глава Роганской поселковой общины Мария Черненко.

Таким образом, в настоящее время в Украине создано на местном уровне 89 военных администраций. До этого решения ВА в Харьковской области не было. Более того, до него президент пользовался правом назначить действующего мэра начальником соответствующей ВА всего 10 раз и ни разу не переназначал таким образом мэров, избранных от ОПЗЖ.