Верховный суд подтвердил запрет ОПЗЖ

Кассационный административный суд в составе Верховного суда 15 сентября отклонил апелляционную жалобу партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", окончательно подтвердив запрет ее деятельности, сообщают в Службе безопасности Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Напомним, что в июне расположенный во Львове Восьмой апелляционный админсуд рассмотрел все дела по искам Министерства юстиции, поданным по инициативе президента Владимира Зеленского, относительно запрета ряда партий, которые украинские власти считают пророссийскими. Все эти иски были удовлетворены.

Кроме этого, были запрещены еще некоторые партии, которых не было в соответствующем списке. В частности, это Коммунистическая партия Украины, Рабочая партия и "Русь единая" (бывшая Партия политики Путина).

Однако почти все эти партии решения о запрете своей деятельности не обжаловали. ОПЗЖ же подала апелляцию, равно как и Партия Шария, запрет которой в итоге также подтвердил Верховный суд.

Иски основывались на данных СБУ, которая оценивает деятельность ОПЗЖ, в частности ее ведущих функционеров, как деструктивную и создающую реальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России, как на уровне руководства, так и рядовых ее членов. ОПЗЖ фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора в отношении Украины и наносила значительный ущерб интересам нашего государства", - говорят в спецслужбе.

В СБУ также сообщают, что с начала военной агрессии РФ ее следователи расследуют уже 70 дел относительно функционеров партии, причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности. В настоящее время сообщено о подозрении 30 гражданам Украины, в том числе депутатам местных советов разных уровней.

Источник фото: ua.depositphotos.com