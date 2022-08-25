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Раде предложили лишить мандатов всех представлявших ОПЗЖ депутатов

Раде предложили лишить мандатов всех представлявших ОПЗЖ депутатов

Депутаты Верховной Рады Алексей Гончаренко, Владимир Арьев, София Федина ("Европейская солидарность") и Олег Дунда ("Слуга народа") предлагают парламенту досрочно прекратить полномочия 42 нардепов, баллотировавшихся от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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Соответствующий проект постановления №7694 они внесли в День независимости 24 августа. Документ предлагает прекратить полномочия избранных от ОПЗЖ депутатов "в связи с их выходом из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины". Другой аргументации непосредственно в проекте постановления не приводится.

Фото 2 — Раде предложили лишить мандатов всех представлявших ОПЗЖ депутатов

Отметим, что с 14 апреля фракция ОПЗЖ приостановила работу по решению Совета национальной безопасности и обороны о приостановке деятельности ряда партий.

Вследствие него же Министерство юстиции подало иск в суд о запрете ОПЗЖ, однако, хотя и такое основание для роспуска соответствующей фракции в Раде было введено в ее регламент, руководство парламента решения суда о запрете не дождалось: когда из фракции вышло достаточное количество депутатов для роспуска, о роспуске было объявлено уже 12 мая первым вице-спикером Рады Александром Корниенко.

В то же время 21 апреля в Раде было объявлено о создании новой депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", в которую вошли только бывшие члены фракции ОПЗЖ, хотя и далеко не все. В настоящее время группа состоит из 26 депутатов. При этом количество внефракционных нардепов (28) за счет экс-членов фракции ОПЗЖ стало больше, чем в любой фракции или группе.

Всего же по списку ОПЗЖ на выборах Рады 2019 было избрано 37 депутатов, а от одномандатных округов - еще шесть. Однако одного из депутатов – Илью Киву, поддержавшего российское вторжение в Украину и сбежавшего в РФ – уже лишили мандата еще 15 марта. При этом было заявлено, что Кива сам подал заявление о сложении полномочий.

Следует отметить, что среди оснований лишения мандатов депутатов Верховной Рады статья 81 Конституции определяет невхождение депутата, избранного от партии, в состав фракции этой партии или же выход депутата из состава такой фракции.

В то же время, как выше указано, далеко не все из перечисленных 42 экс-представителей ОПЗЖ выходили из этой фракции: часть из них была объявлена внефракционными автоматически при объявлении о приостановке деятельности фракции, поэтому принятие инициированного Гончаренко и его коллегами постановления стало бы противоречащим действующему законодательству.

Кроме того, следует напомнить, что лишение мандатов депутатов-"списочников" должно приводить к объявлению Центральной избирательной комиссией соответствующего количества следующих по списку партии кандидатов новыми депутатами Рады, избранными вместо лишенных мандата. Однако в отношении замены Кивы такого решения пока не принималось.

Автор:
Тимофей Беспятов