Суд окончательно запретил "Партию Шария"

Верховный суд 6 сентября окончательно запретил "Партию Шария". Об этом сообщает издание "Ґрати" из зала суда.

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Ранее, в июне, Восьмой апелляционный административный суд (Львов) уже запрещал партию, но политсила подала апелляцию, заявив, что решение "суда безосновательно".

6 сентября Кассационный административный суд отклонил эту жалобу. Соответственно решение о запрете окончательно вступило в силу.

В решении суда говорится, что "Партия Шария" пропагандирует войну, угрожает суверенитету, территориальной целостности и безопасности Украины. Поводом и одним из доказательств стали видеоролики и посты в соцсетях лидера политсилы, блогера Анатолия Шария, живущего с 2012 года в Евросоюзе.

Правовой основой для запрета стал закон о запрете пророссийских партий, который 19 мая этого года уже вступил в силу. Этот закон позволил судам положить конец следующим политсилам:

8 июня суд запретил деятельность "Оппозиционного блока";

13 июня – "Социалистов" и "Справедливости и развития";

14 июня – партий "НАШИ", "Государство", "Блок Владимира Сальдо";

15 июня – "Социалистическая партия Украины";

16 июня – "Левая оппозиция", "Партия Шария";

17 июня – "Союз левых сил";

20 июня – "Оппозиционная платформа – при жизни";

23 июня – "Прогрессивная социалистическая партия Украины";

24 июня – "Русь Единая", которая раньше называлась "Партия политики Путина".

Кроме того, еще в марте Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о приостановлении на период военного положения любой деятельности ряда партий, считающихся украинскими властями пророссийскими.