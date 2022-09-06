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Суд окончательно запретил "Партию Шария"
Верховный суд 6 сентября окончательно запретил "Партию Шария". Об этом сообщает издание "Ґрати" из зала суда.
Ранее, в июне, Восьмой апелляционный административный суд (Львов) уже запрещал партию, но политсила подала апелляцию, заявив, что решение "суда безосновательно".
6 сентября Кассационный административный суд отклонил эту жалобу. Соответственно решение о запрете окончательно вступило в силу.
В решении суда говорится, что "Партия Шария" пропагандирует войну, угрожает суверенитету, территориальной целостности и безопасности Украины. Поводом и одним из доказательств стали видеоролики и посты в соцсетях лидера политсилы, блогера Анатолия Шария, живущего с 2012 года в Евросоюзе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Правовой основой для запрета стал закон о запрете пророссийских партий, который 19 мая этого года уже вступил в силу. Этот закон позволил судам положить конец следующим политсилам:
- 8 июня суд запретил деятельность "Оппозиционного блока";
- 13 июня – "Социалистов" и "Справедливости и развития";
- 14 июня – партий "НАШИ", "Государство", "Блок Владимира Сальдо";
- 15 июня – "Социалистическая партия Украины";
- 16 июня – "Левая оппозиция", "Партия Шария";
- 17 июня – "Союз левых сил";
- 20 июня – "Оппозиционная платформа – при жизни";
- 23 июня – "Прогрессивная социалистическая партия Украины";
- 24 июня – "Русь Единая", которая раньше называлась "Партия политики Путина".
Кроме того, еще в марте Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о приостановлении на период военного положения любой деятельности ряда партий, считающихся украинскими властями пророссийскими.