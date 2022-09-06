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Суд остаточно заборонив "Партію Шарія"
Верховний суд 6 вересня остаточно заборонив "Партію Шарія". Про це повідомляє видання "Ґрати" із зали суду.
Раніше, у червні, Восьмий апеляційний адміністративний суд (Львів) уже забороняв партію, але політсила подала апеляцію, заявивши, що рішення "суду безпідставне".
6 версеня Касаційний адміністративний суд відхилив цю скаргу. Відповідно рішення про заборону остаточно набуло чинності.
В рішенні суду сказано, що "Партія Шарія" пропагує війну, загрожує суверенітету, територіальній цілісності та безпеці України. Приводом та одним із доказів стали відеоролики та пости в соцмережах лідера політсили, блогера Анатолія Шарія, який з 2012 року живе у Євросоюзі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Правовою основою для заборони став закон щодо заборони проросійських партій, який 19 травня цього року вже набув чинності. Цей закон дозволив судам покласти кінець таким політсилам:
- 8 червня суд заборонив діяльність "Опозиційного блоку";
- 13 червня – "Соціалістів" і "Справедливості та розвитку";
- 14 червня – партій "НАШІ", "Держава", "Блок Володимира Сальдо";
- 15 червня – "Соціалістична партія України";
- 16 червня – "Ліва опозиція", "Партія Шарія";
- 17 червня – "Союз лівих сил";
- 20 червня – "Опозиційна платформа – за життя";
- 23 червня – "Прогресивна соціалістична партія України";
- 24 червня – "Русь Єдина", яка раніше називалася "Партія політики Путіна" .
Крім того, ще в березні Рада національної безпеки і оборони прийняла, а президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про призупинення на період воєнного стану будь-якої діяльності низки партій, які вважаються українською владою проросійськими.