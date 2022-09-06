Суд остаточно заборонив "Партію Шарія"

Верховний суд 6 вересня остаточно заборонив "Партію Шарія". Про це повідомляє видання "Ґрати" із зали суду.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Раніше, у червні, Восьмий апеляційний адміністративний суд (Львів) уже забороняв партію, але політсила подала апеляцію, заявивши, що рішення "суду безпідставне".

6 версеня Касаційний адміністративний суд відхилив цю скаргу. Відповідно рішення про заборону остаточно набуло чинності.

В рішенні суду сказано, що "Партія Шарія" пропагує війну, загрожує суверенітету, територіальній цілісності та безпеці України. Приводом та одним із доказів стали відеоролики та пости в соцмережах лідера політсили, блогера Анатолія Шарія, який з 2012 року живе у Євросоюзі.

Правовою основою для заборони став закон щодо заборони проросійських партій, який 19 травня цього року вже набув чинності. Цей закон дозволив судам покласти кінець таким політсилам:

8 червня суд заборонив діяльність "Опозиційного блоку";

13 червня – "Соціалістів" і "Справедливості та розвитку";

14 червня – партій "НАШІ", "Держава", "Блок Володимира Сальдо";

15 червня – "Соціалістична партія України";

16 червня – "Ліва опозиція", "Партія Шарія";

17 червня – "Союз лівих сил";

20 червня – "Опозиційна платформа – за життя";

23 червня – "Прогресивна соціалістична партія України";

24 червня – "Русь Єдина", яка раніше називалася "Партія політики Путіна" .

Крім того, ще в березні Рада національної безпеки і оборони прийняла, а президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про призупинення на період воєнного стану будь-якої діяльності низки партій, які вважаються українською владою проросійськими.