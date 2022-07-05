Суд снова запретил КПУ

Коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда (Львов) 5 июля запретила деятельность Коммунистической партии Украины. Об этом говорится в сообщении суда.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Таким образом, суд, рассмотрев дело №826/9751/14, удовлетворил исковые требования Министерства юстиции. Имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований решено передать в собственность государства. Полный текст решения по делу о запрете партии будет опубликован на сайтах Минюста и Верховной Рады.

Напомним, что Минюст подал иск о запрете КПУ еще в июле 2014 года в Окружной админсуд Киева, мотивируя это причастностью представителей партии к действиям, которые привели к оккупации Крыма Россией и к поставкам оружия и финансированию террористов на Донбассе.

При этом в апреле 2015 года в Украине был принят закон о осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, предусматривающий запрет КПУ на использование своего названия и символики. Минюст из-за этого подал новый иск в ОАСК, и тот в декабре решил запретить КПУ.

При этом партия продолжала активно судиться с Минюстом все последующие годы, в том числе по вышеуказанному делу из-за его передачи в феврале 2015 года в Киевский окружной админсуд. Всего по этому делу №826/9751/14 было принято около 200 промежуточных решений. В феврале 2022 года Киевский окружной админсуд решил возобновить рассмотрение дела №826/9751/14, направив его уже в Восьмой апелляционный админсуд.

Отметим, что именно этот суд недавно рассмотрел и все дела по искам Минюста, поданным по инициативе президента Владимира Зеленского, о запрете ряда других партий, которые украинские власти считают пророссийскими. Все эти иски были удовлетворены.