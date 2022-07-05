Суд знову заборонив КПУ

Колегія судей Восьмого апеляційного адміністративного суду (Львів) 5 липня заборонив діяльність Комуністичної партії України. Про це йдеться у повідомленні суду.

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Таким чином, суд, розглянувши справу №826/9751/14, задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції. Майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень вирішено передати у власність держави. Повний текст рішення по справі про заборону партії буде оприлюднений на сайтах Мін'юсту та Верховної Ради.

Нагадаємо, що Мін'юст подав позов про заборону КПУ ще в липні 2014 року до Окружного адмінсуду Києва, мотивуючи це причетністю представників партії до дій, які призвели до окупації Криму Росією та до постачань зброї і фінансування терористів на Донбасі.

При цьому в квітні 2015 року в Україні був прийнятий закон, що про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, який передбачає заборону КПУ на використання своєї назви та символіки. Мін'юст через це подав новий позов до ОАСК, і той в грудні вирішив заборонити КПУ.

При цьому партія продовжувала активно судитися з Мін'юстом, зокрема у вищевказаній справі через її передачу в лютому 2015 року до Київського окружного адмінсуду. Загалом у цій справі №826/9751/14 було прийнято майже 200 проміжних рішень. В лютому 2022 року Київський окружний адмінсуд вирішив поновити розгляд справи №826/9751/14, направивши її вже до Восьмого апеляційного адмінсуду.

Зазначимо, що саме цей суд нещодавно розглянув і всі справи за позовами Мін'юсту, поданими за ініціативи президента Володимира Зеленського, щодо заборони низки інших партій, які українська влада вважає проросійськими. Всі ці позови були задоволені.