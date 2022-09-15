Верховний суд підтвердив заборону ОПЗЖ

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 15 вересня відхилив апеляційну скаргу партії "Опозиційна платформа - За життя", остаточно підтвердивши заборону її діяльності, повідомляють в Службі безпеки України.

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Нагадаємо, що в червні розташований у Львові Восьмий апеляційний адмінсуд розглянув всі справи за позовами Міністерства юстиції, поданими за ініціативи президента Володимира Зеленського, щодо заборони низки партій, які українська влада вважає проросійськими. Всі ці позови були задоволені.

Окрім цього, було заборонено ще деякі партії, яких не було у відповідному списку. Зокрема, це Комуністична партія України, Робоча партія та "Русь єдина" (колишня Партія політики Путіна).

Однак майже всі ці партії рішення про заборону своєї діяльності не оскаржили. ОПЗЖ ж подала апеляцію, так само як і Партія Шарія, заборону якої зрештою також підтвердив Верховний суд.

Позови грунтувалися на даних СБУ, яка оцінює діяльність ОПЗЖ, зокрема її провідних функціонерів, як деструктивну та таку, що створює реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

"Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії, як на рівні керівництва, так і рядових її членів. ОПЗЖ фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави", - кажуть у спецслужбі.

В СБУ також повідомляють, що від початку військової агресії РФ її слідчі розслідують вже 70 справ щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки. Наразі оголошено про підозру 30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів.

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