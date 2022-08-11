Верховный суд начал рассмотрение апелляции на запрет ОПЗЖ

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 11 августа начал пересмотр в апелляционном порядке дела, в котором Министерство юстиции просило суд запретить деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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Как говорится в сообщении суда, в своей апелляционной жалобе, которую подал сопредседатель этой партии, политситла просит отменить решение Восьмого апелляционного административного суда, удовлетворившего исковые требования Минюста.

В ходе судебного заседания в четверг предоставили объяснение стороны по делу – представители самой ОПЗЖ, Минюста и Службы безопасности Украины, выступающей третьим лицом на стороне истца. Рассмотрение этого дела будет продолжено 15 сентября в 14:00.

Кроме того, 11 августа Кассационный административный суд продолжил рассматривать дело по апелляционной жалобе партии "Союз левых сил" на решение того же Восьмого апелляционного админсуда, который по иску Минюста запретил и эту партию. Коллегия судей на заседании заслушала объяснение истца по делу. Следующее заседание состоится 29 сентября в 14:00.

Напомним, что в июне расположенный во Львове Восьмой апелляционный админсуд рассмотрел все дела по искам Минюста, поданным по инициативе президента Владимира Зеленского, о запрете ряда партий, которые украинские власти считают пророссийскими. Все эти иски были удовлетворены.

Кроме того, были запрещены еще некоторые партии, которых не было в упомянутом списке. В частности, это Коммунистическая партия Украины, Рабочая партия и "Русь единая" (бывшая Партия политики Путина). Однако почти все эти партии решения о запрете своей деятельности пока не оспаривали.

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