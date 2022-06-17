Кабмин предлагает лишать полномочий депутатов местных советов от запрещенных партий

Кабинет министров внесет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий, что следствием судебного запрета политической партии для соответствующих депутатов местных советов будет лишение их полномочий.

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Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, соответствующий законопроект Кабмин одобрил на заседании 17 июня.

Проектом предлагается предусмотреть одним из оснований досрочного прекращения полномочий депутата местного совета вступление в законную силу решения суда о запрете деятельности политической партии, от местной организации которой выдвигалось и было избрано соответствующее лицо, а также вхождение депутата местного совета в депутатскую фракцию местной организации такой партии.

В свою очередь, согласно законопроекту, полномочия местного совета будут досрочно прекращаться в случае досрочного прекращения полномочий более половины депутатов от общего состава совета по указанному основанию.

В таком случае до проведения первой сессии новоизбранного совета в соответствующих областях, районах и общинах во время военного положения или режима проведения АТО должны быть созданы военно-гражданские или военные администрации.

Напомним, что по состоянию на 17 июня в Украине запрещены судами партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Наши", "Держава", "Справедливости и развития", "Блок Владимира Сальдо", Социалистическая партия Украины, а также "Левая оппозиция". Кроме того, суд рассматривает дело в отношении крупнейшей из партий, запрет которых инициировал Минюст, – "Оппозиционной платформы – За жизнь".

ОПЗЖ при этом является парламентской партией и имела вторую по численности фракцию в Раде, которая, однако, была распущена в мае. Также эта политсила заняла третье место по количеству голосов на выборах как областных, так и районных советов и советов местных общин в октябре 2020 года.

Среди непарламентских партий из приведенного списка представительство в ряде местных советов трех уровней есть у Партия Шария, "Оппоблока" и "Блока Владимира Сальдо" (последняя представлена только в Херсонской области). Кроме того, по итогам выборов-2020 в двух местных советах (Южное и Зеленодольск) оказалась представленной партия "Наши", а еще в трех (Геническ, Коростень, поселок Березнеговатое) - "Левая оппозиция".

В местных советах всех уровней ОПЗЖ получила, по подсчетам Delo.ua, 3451 мандат, "Оппоблок" - 175, Партия Шария - 52, "Блок Сальдо" - 39, "Левая оппозиция" - 12, "Наши" - 6.