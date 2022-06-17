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Кабмін пропонує позбавляти повноважень депутатів місцевих рад від заборонених партій
Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради законопроект, який передбачає, що наслідком судової заборони політичної партії для відповідних депутатів місцевих рад буде позбавлення їх повноважень.
Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, відповідний законопроект Кабмін схвалив на засіданні 17 червня.
Проектом пропонується передбачити однією з підстав дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради набрання законної сили рішенням суду про заборону діяльності політичної партії, від місцевої організації якої висувалася та була обрана відповідна особа, а також входження депутата місцевої ради до депутатської фракції місцевої організації такої партії.
В свою чергу, згідно з законопроектом, повноваження місцевої ради достроково припинятимуться у разі дострокового припинення повноважень більше ніж половини депутатів від загального складу ради з цієї підстави.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У такому випадку до проведення першої сесії новообраної ради у відповідних областях, районах та громадах під час воєнного стану або режиму проведення АТО мають бути утворені військово-цивільні або військові адміністрації.
Нагадаємо, що станом на 17 червня в Україні заборонено судами партії "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Наші", "Держава", "Справедливості та розвитку", "Блок Володимира Сальдо", Соціалістична партія України, а також "Ліва опозиція". Крім цього, суд розглядає справу щодо найбільшої з партій, заборону яких ініціював Мін'юст - "Опозиційної платформи - За життя".
ОПЗЖ при цьому є парламентською партією і мала другу за чисельністю фракцію в Раді, яка, однак, була розпущена у травні. Також ця політсила посіла третє місце за кількістю голосів на виборах як обласних, так і районних рад та рад місцевих громад у жовтні 2020 року.
Серед непарламентських партій із наведеного списку представництво у низці місцевих рад трьох рівнів мають Партія Шарія, "Опоблок" та "Блок Володимира Сальдо" (остання лише на Херсонщині). Крім того, за підсумками виборів-2020 у двох місцевих радах (Южне та Зеленодольськ) виявилася представленою партія "Наші", а ще в трьох (Генічеськ, Коростень, селище Березнегувате) — "Ліва опозиція".
Загалом у місцевих радах усіх рівнів ОПЗЖ отримала, за підрахунками Delo.ua, 3451 мандат, "Опоблок" - 175, Партія Шарія - 52, "Блок Сальдо" - 39, "Ліва опозиція" - 12, "Наші" - 6.