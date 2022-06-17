Суд заборонив діяльність партії "Союз лівих сил"

Восьмий апеляційний суд Львова 17 червня заборонив партію "Союз лівих сил", яку Міністерство юстиції вважає проросійською.

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Про це повідомляє громадська організація "Рух ЧЕСНО".

Майно партії та всіх її організацій, згідно з рішенням суду, буде передано державі. Рішення про заборону може бути оскаржене у Верховному Суді.

Таким чином, під судову заборону вже потрапили 9 проросійських політичних партій.

"Союз лівих сил" (СЛЗ) засновано 8 грудня 2007 року. Лідером цієї політичної сили із самого заснування був колишній народний депутат Василь Волга. У 2019 році його змінив Максим Гольдарб, який балотувався у мери Києва у 2020 році.

Особливою активністю партія протягом своєї історії не відрізнялася, але помітно активізувалася взимку 2022 року — якраз напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну. Так 18 лютого лідер партії "Союз Лівих Сил" ("За новий соціалізм") Максим Гольдарб звернувся через посольства США та Великобританії до керівництва цих країн з вимогою відшкодувати завдану нашій економіці збитки через інспіровану ними військову паніку. За найскромнішими його підрахунками вона завдала економічних збитків для України у розмірі $6,5 млрд.

Головними завданнями, які ставила перед собою партія у програмі, за словами Гольдарба, - ліквідація олігархату як класу, скасування інституту президентства, що, на думку партійців, дискредитувала себе, заборона відчуження української землі та надр, відновлення суб'єктності України та забезпечення миру в країні .

До цього Гольдарб став співорганізатором Партії світу, яку очолював проросійський народний депутат Вадим Новінський. Політик потрапив до парламенту 2019 року як мажоритарник від уже забороненої партії "Опоблок".

Зазначимо, восьмий апеляційний суд Львова заборонив 16 червня "Партію Шарія".

Раніше суд заборонив діяльність партії "Наші", головою якої є екс-депутат Верховної Ради Євген Мураєв.

Зазначимо також, що Верховна Рада 3 квітня ухвалила загалом законопроект №7172-1, який передбачає прискорений розгляд судами питань про заборону партій, а також конфіскацію всього їхнього майна після такої заборони. У середині травня закон підписав і Зеленський.