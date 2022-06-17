Суд запретил деятельность партии "Союз левых сил"

Восьмой апелляционный суд Львова 17 июня запретил партию "Союз левых сил", которую Министерство юстиции считает пророссийской.

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Об этом сообщает общественная организация "Рух ЧЕСНО".

Имущество партии и всех ее организаций, согласно решению суда, будет передано государству. Решение о запрете может быть оспорено в Верховном Суде.

Таким образом под судебный запрет уже попали 9 пророссийских политических партий.

"Союз левых сил" (СЛС) основан 8 декабря 2007 года. Лидером этой политической силы с самого основания был бывший народный депутат Василий Волга. В 2019 году его сменил Максим Гольдарб, который баллотировался в мэры Киева в 2020 году.

Особой активностью партия на протяжении своей истории не отличалась, но заметно активизировалась зимой 2022 — как раз накануне полномасштабного вторжения россии в Украину. Так 18 февраля лидер партии "Союз Левых Сил" ("За новый социализм") Максим Гольдарб обратился через посольства США и Великобритании к руководству этих стран с требованием возместить причиненный нашей экономике ущерб из-за инспирированной ими военной паники. По самым скромным его подсчетам она нанесла экономический ущерб для Украины в размере $6,5 млрд.

Главными задачами, которые ставила перед собой партия в программе, по словам Гольдарба, - ликвидация олигархата как класса, отмена института президентства, что, по мнению партийцев, дискредитировал себя, запрет на отчуждение украинской земли и недр, восстановление субъектности Украины и обеспечение мира в стране.

До этого Гольдарб стал соорганизатором Партии мира, которую возглавлял пророссийский народный депутат Вадим Новинский. Политик попал в парламент в 2019 году как мажоритарщик от уже запрещенной партии "Оппоблок".

Отметим, восьмой апелляционный суд Львова 16 июня запретил "Партию Шария".

Ранее суд запретил деятельность партии "Наши", председателем которой является экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Отметим также, что Верховная Рада 3 апреля приняла в целом законопроект №7172-1, предусматривающий ускоренное рассмотрение судами вопросов о запрете партий, а также конфискацию всего их имущества после такого запрета. В середине мая закон подписал и Зеленский.