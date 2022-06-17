- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Суд запретил деятельность партии "Союз левых сил"
Восьмой апелляционный суд Львова 17 июня запретил партию "Союз левых сил", которую Министерство юстиции считает пророссийской.
Об этом сообщает общественная организация "Рух ЧЕСНО".
Имущество партии и всех ее организаций, согласно решению суда, будет передано государству. Решение о запрете может быть оспорено в Верховном Суде.
Таким образом под судебный запрет уже попали 9 пророссийских политических партий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Союз левых сил" (СЛС) основан 8 декабря 2007 года. Лидером этой политической силы с самого основания был бывший народный депутат Василий Волга. В 2019 году его сменил Максим Гольдарб, который баллотировался в мэры Киева в 2020 году.
Особой активностью партия на протяжении своей истории не отличалась, но заметно активизировалась зимой 2022 — как раз накануне полномасштабного вторжения россии в Украину. Так 18 февраля лидер партии "Союз Левых Сил" ("За новый социализм") Максим Гольдарб обратился через посольства США и Великобритании к руководству этих стран с требованием возместить причиненный нашей экономике ущерб из-за инспирированной ими военной паники. По самым скромным его подсчетам она нанесла экономический ущерб для Украины в размере $6,5 млрд.
Главными задачами, которые ставила перед собой партия в программе, по словам Гольдарба, - ликвидация олигархата как класса, отмена института президентства, что, по мнению партийцев, дискредитировал себя, запрет на отчуждение украинской земли и недр, восстановление субъектности Украины и обеспечение мира в стране.
До этого Гольдарб стал соорганизатором Партии мира, которую возглавлял пророссийский народный депутат Вадим Новинский. Политик попал в парламент в 2019 году как мажоритарщик от уже запрещенной партии "Оппоблок".
Отметим, восьмой апелляционный суд Львова 16 июня запретил "Партию Шария".
Ранее суд запретил деятельность партии "Наши", председателем которой является экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.
Отметим также, что Верховная Рада 3 апреля приняла в целом законопроект №7172-1, предусматривающий ускоренное рассмотрение судами вопросов о запрете партий, а также конфискацию всего их имущества после такого запрета. В середине мая закон подписал и Зеленский.