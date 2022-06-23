Суд запретил все партии, которые хотел запретить Зеленский: последней стала ПСПУ

Коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда (Львов) 23 июня решила запретить деятельность Прогрессивной социалистической партии Украины. Об этом говорится в сообщении суда.

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Таким образом, соответствующие исковые требования Министерства юстиции были удовлетворены. Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

В свою очередь, ПСПУ подавала встречный иск в Минюст о признании его действий противоправными, третьим лицом в котором выступала Служба безопасности Украины. Но суд в удовлетворении этого иска отказал.

ПСПУ была создана в 1996 году в результате раскола в Социалистической партии Украины (которая на днях тоже была запрещена судом): новая партия отстаивала более левые и пророссийские позиции.

Бессменным лидером политсилы была Наталья Витренко, которая приходится матерью нынешнему главе правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрию Витренко.

На выборах Верховной Рады 1999 ПСПУ прошла в парламент, набрав 4,04% голосов по пропорциональной системе, получив 14 мандатов, а также 2 мандата в мажоритарных округах. В 2002 году партия уже не смогла пройти в Раду, получив поддержку только 3,22% избирателей, а на выборах 2006 года – уже 2,93%.

Сама же Витренко дважды принимала участие в президентских выборах, в 1999 году став первой женщиной-кандидатом в президенты и получив четвертое место с 10,97% голосов, а в 2004 году заняла пятое место, но с результатом лишь в 1,53% голосов.

Напомним, что 18 марта Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о приостановке на период военного положения любой деятельности ряда партий, считающихся украинскими властями пророссийскими.

Минюсту же этим решением было поручено немедленно принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности этих политсил, что тот вскоре и сделал, инициировав их запрет через суд.

Первой из этих партий 8 июня был запрещен "Оппозиционный блок", за которым последовали запреты "Социалистов", "Наших", "Державы", "Блока Владимира Сальдо", СПУ, Партии Шария, "Левой оппозиции", "Союза левых сил" и крупнейшей из этих партий – "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Отметим при этом, что по данным Минюста, в суд было подано, кроме его 11 исков во исполнение решения СНБО, еще пять исков по запрету других партий в связи с получением информации от Службы безопасности Украины о преступной деятельности этих политических сил. Из них сообщалось о запрете лишь партии "Справедливости и развития".