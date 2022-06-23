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Суд запретил все партии, которые хотел запретить Зеленский: последней стала ПСПУ
Коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда (Львов) 23 июня решила запретить деятельность Прогрессивной социалистической партии Украины. Об этом говорится в сообщении суда.
Таким образом, соответствующие исковые требования Министерства юстиции были удовлетворены. Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.
В свою очередь, ПСПУ подавала встречный иск в Минюст о признании его действий противоправными, третьим лицом в котором выступала Служба безопасности Украины. Но суд в удовлетворении этого иска отказал.
ПСПУ была создана в 1996 году в результате раскола в Социалистической партии Украины (которая на днях тоже была запрещена судом): новая партия отстаивала более левые и пророссийские позиции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Бессменным лидером политсилы была Наталья Витренко, которая приходится матерью нынешнему главе правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрию Витренко.
На выборах Верховной Рады 1999 ПСПУ прошла в парламент, набрав 4,04% голосов по пропорциональной системе, получив 14 мандатов, а также 2 мандата в мажоритарных округах. В 2002 году партия уже не смогла пройти в Раду, получив поддержку только 3,22% избирателей, а на выборах 2006 года – уже 2,93%.
Сама же Витренко дважды принимала участие в президентских выборах, в 1999 году став первой женщиной-кандидатом в президенты и получив четвертое место с 10,97% голосов, а в 2004 году заняла пятое место, но с результатом лишь в 1,53% голосов.
Напомним, что 18 марта Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о приостановке на период военного положения любой деятельности ряда партий, считающихся украинскими властями пророссийскими.
Минюсту же этим решением было поручено немедленно принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности этих политсил, что тот вскоре и сделал, инициировав их запрет через суд.
Первой из этих партий 8 июня был запрещен "Оппозиционный блок", за которым последовали запреты "Социалистов", "Наших", "Державы", "Блока Владимира Сальдо", СПУ, Партии Шария, "Левой оппозиции", "Союза левых сил" и крупнейшей из этих партий – "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Отметим при этом, что по данным Минюста, в суд было подано, кроме его 11 исков во исполнение решения СНБО, еще пять исков по запрету других партий в связи с получением информации от Службы безопасности Украины о преступной деятельности этих политических сил. Из них сообщалось о запрете лишь партии "Справедливости и развития".