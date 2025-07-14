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На территории Запорожской АЭС зафиксирована интенсивная стрельба, возле энергоблоков нашли гильзы

ЗАЭС
МАГАТЭ зафиксировала интенсивную стрельбу на территории ЗАЭС / Энергоатом

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской АЭС, зафиксировали интенсивную стрельбу на территории ЗАЭС в ночь на воскресенье в течение около часа, а уже утром гильзы из стрелкового оружия были обнаружены вблизи реакторов № 5 и № 6.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

Отмечается, что большое количество выстрелов было необычным и звучало около часа с 22:00 по местному времени. Утром эксперты обнаружили многочисленные гильзы малого калибра, разбросанные у реакторных блоков № 5 и № 6. Разбитых окон или других повреждений специалисты не увидели.

"Команда МАГАТЭ на ЗАЭС ищет дополнительную информацию об инциденте", - говорится в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил "глубокую обеспокоенность" увеличением использования дронов вблизи атомных электростанций с начала 2025 года. По его словам, это явная угроза ядерной безопасности.

"Мы наблюдаем явную эскалацию ударов беспилотников во время этой войны, что также влияет на атомные электростанции Украины и потенциально подвергает их еще большей опасности. Как я неоднократно заявлял, любое военное нападение на ядерный объект - с беспилотниками или без них - ставит под угрозу ядерную безопасность - подчеркивает ядерную безопасность". МАГАТЕ.

РФ готовится перезапустить ЗАЭС: МАГАТЭ закрывает глаза

Глава российского "Росатома" Алексей Лихачев 6 июня во время встречи с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси подтвердил начало строительства плавучей модульной насосной станции мощностью до 18 тысяч кубометров в час.   решит все проблемы с водоснабжением, если энергоблоки выйдут на проектную мощность.

"Подготовлен комплексный план, многоуровневый план поэтапного ввода в эксплуатацию атомной электростанции. План сейчас согласовывается… в правительстве, Министерстве энергетики, в сотрудничестве с оператором сети", - заявил Лихачев.

Гросси заявил, что Россия не предоставила гарантий по воздержанию от   перезапуска Запорожской атомной электростанции, представила некоторые планы в этом направлении.

Украина официально   обратилась к МАГАТЭ   с вербальной нотой в ответ на намерения России подсоединить оккупированную Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. В документе действия РФ названы грубым нарушением международного права и суверенитета Украины.

Все ядерные объекты в Украине, включая ЗАЭС, подчинены исключительно Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, не предоставлявшей никаких разрешений или лицензий на такие изменения.

Автор:
Светлана Манько