МАГАТЭ будет гарантом безопасности при достройке энергоблоков на Хмельницкой АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выступит гарантом ядерной безопасности при завершении строительства новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили на сайте Офиса президента.

Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута во время встречи президента Владимира Зеленского с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях Конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Риме.

В рамках встречи министр энергетики Украины Герман Галущенко и Рафаэль Гросси подписали меморандум о взаимопонимании между МАГАТЭ и правительством Украины о сотрудничестве в области поддержки энергетического восстановления.

Согласно документу, МАГАТЭ будет осуществлять мониторинг и гарантировать соблюдение международных стандартов ядерной безопасности при достройке дополнительных энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Достройка Хмельницкой АЭС

Хмельницкая АЭС находится на западе Украины на границе трех областей: Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской. Ее начали строить в 1981 году, и сейчас она имеет два реактора. Первый был запущен в 1987 году, второй — в 2004-м. Оба энергоблока имеют реакторы типа ВВЭР-1000, суммарная мощность — 2000 МВт.

По проекту станция должна была быть четырехблочной, но третий и четвертый энергоблоки построили лишь частично. Энергоатом хочет завершить строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 и построить два более мощных энергоблока по американской технологии AP1000, которые смогут выдавать до 1200 МВт. Если эти планы будут реализованы, общая мощность Хмельницкой АЭС превысит 6000 МВт, она станет самой большой в Европе.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что достройка третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) займет 2,5-3 года. По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, третий блок будет строиться не с нуля, поскольку оборудование для строительной части уже готово на 80%. В настоящее время степень готовности третьего энергоблока ХАЭС составляет около 85%.

Напомним, Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. Болгария приобрела эти установки для строительства двух энергоблоков для АЭС "Белене" более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции.

Ряд депутатов критикуют эту покупку и даже по их иску НАБУ открыло дело против НАЭК "Энергоатома" по растрате 430 млн грн из бюджета на строительство новых атомных блоков Хмельницкой атомной электростанции.