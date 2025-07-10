Достройка Хмельницкой АЭС: Украина и Болгария обсудят закупку российских реакторов

10 июля может пройти встреча украинской и болгарской делегаций с целью обсуждения закупки НАЭК "Энергоатом" двух российских реакторов для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается развития этого проекта, то сейчас мы ведем переговоры с Болгарией по поводу внутренней политической ситуации. Посмотрим, увидим. Вероятно, у нас будет встреча 10 июля", — рассказал Галущенко.

Министр подчеркнул, что достройка ХАЭС является коммерчески привлекательным проектом, поэтому он не видит проблем с его финансированием.

"Все эти проекты, связанные с атомной энергетикой, – это чисто коммерческие проекты. Если у вас есть коммерческие проекты, вы можете увидеть, сколько денег вам нужно и как быстро вы сможете вернуть эти деньги. Поэтому я не вижу никаких проблем с финансированием", — подчеркнул Галущенко.

Болгария передумала продавать Украине реакторы

15 апреля стало известно, что правительство Болгарии отказалось от планов продаж Украине двух российских реакторов. Как заявил вице-премьер и лидер Социалистической партии Атанас Зафиров, Болгарии необходимо развивать собственную атомную энергетику, особенно учитывая рост цен на электроэнергию в мире.

Народный депутат Андрей Жупанин сообщал, что Болгария планировала поднять цену за оборудование до $700 млн, хотя раньше была договоренность о $600 млн. Украина настаивала на цене, о которой договаривались ранее, и готова была на этих условиях подписать соглашение.

В конце июня Галущенко рассказывал, что процесс переговоров с Болгарией по поводу закупки реакторов для Хмельницкой АЭС продолжается, проект еще не отменен.

Что известно о соглашении

Отметим, что Болгария приобрела российские установки для строительства двух реакторов для АЭС "Белене" более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции. Болгария планировала продать это оборудование Украине. Переговоры продолжаются уже почти два года.

Реакторы, оборудованные оборудованием российского производства, должны быть установлены на третьем и четвертом энергоблоках ХАЭС, строительство которых длится уже долгое время, но несколько раз прекращалось до сих пор не завершено.

11 февраля Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. 13 марта он возвращен с подписью президента.