Покупка российских реакторов у Болгарии для Хмельницкой АЭС: в Минэнерго заявили, что "проект не отменен"

Процесс переговоров с Болгарией по поводу закупки атомных реакторов блоков для Хмельницкой атомной электростанции продолжается, проект еще не отменен.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде.

"На самом деле вопрос не закрыт, то есть у нас нет официального отказа Болгарии продолжать переговоры", – отметил Галущенко.

По его словам, процесс переговоров затормозился из-за политических вопросов

Но, как заверил Галущенко, у Минэнерго есть определенный план по толчке этого проекта.

"Я уверен, что мы подпишем соответствующий документ. Мы его готовим… Проект еще не отменен", — подчеркнул министр.

В то же время он назвал "худшим сценарием" отказ Болгарии от соглашения с Украиной.

"В случае худшего сценария – если продажа реакторов не произойдет – это будет катастрофой для нас не достроить ХАЭС. Поэтому действительно сегодня вы видите, что в мире происходит ренессанс в атомной энергетике… Это необратимый процесс, потому что весь мир понимает, что без атома не будет никакого "зеленого" перехода", - подчеркнул Галущенко.

Министр предположил, что Украина сможет купить оборудование для достройки ХАЭС в других странах, но это существенно затянет время реализации проекта.

Болгария передумала продавать Украине реакторы

15 апреля стало известно, что правительство Болгарии отказалось от планов продаж Украине двух российских реакторов. Как заявил вице-премьер и лидер Социалистической партии Атанас Зафиров, Болгарии необходимо развивать собственную атомную энергетику, особенно учитывая рост цен на электроэнергию в мире.

Накануне народный депутат Андрей Жупанин сообщал, что Болгария планировала поднять цену за оборудование до $700 млн, хотя раньше была договоренность о $600 млн. Украина настаивала на цене, о которой договаривались раньше, и готова была на этих условиях подписать соглашение.

Что известно о соглашении

Болгария приобрела российские установки для строительства двух реакторов для АЭС "Белене" более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции. Болгария планировала продать это оборудование Украине.

Реакторы, оборудованные оборудованием российского производства, должны быть установлены на третьем и четвертом энергоблоках ХАЭС, строительство которых длится уже долгое время, но несколько раз прекращалось до сих пор не завершено.

11 февраля Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. 13 марта он возвращен с подписью президента.