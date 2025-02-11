Рада поддержала закупку российских реакторов для Хмельницкой АЭС: на это потратят €500 млн

Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующую правку к закону №11392, ко второму чтению стал называться "О приобретении оборудования, необходимого для строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции", проголосовали 261 депутат, а решающие голоса отдала "Батьківщина".

Голосование по фракциям:

СН – 190

ЕС – 0

Батьківщина – 15

Платформа за жизнь и мир — 16

За будущее – 9

Голос — 0

Довіра – 14

Восстановление Украины – 12

Внефракционные — 5

Как сообщил Железняк, на закупку планируют потратить полмиллиарда евро.

"Власть дала старт "Большому атомному воровству" и расходу 1 млрд долларов на российский реактор... Что хорошо (если так можно сказать в этой ситуации) это разрешение только на покупку, а не начало строительства", — написал Железняк.

Кроме того, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что будет подавать блокирующие постановления". Он назвал этот законопроект "просто мошенническим".

Болгария продает Украине российские ядерные реакторы

Отметим, что Болгария приобрела российские установки для строительства двух реакторов для АЭС "Белене" более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции.

Болгария хочет продать это оборудование Украине. Переговоры об этом продолжаются уже почти два года, а парламент обязал правительство Болгарии заключить сделку по цене не менее 600 миллионов евро. Именно за такую сумму его приобрели у российской компании.

Реакторы, оборудованные оборудованием российского производства, должны быть установлены на третьем и четвертом энергоблоках ХАЭС, строительство которых длится уже долгое время, но несколько раз прекращалось до сих пор не завершено.

Как пишет издание "Наши деньги", Болгария купила эти реакторы у России для АЭС "Белене" за примерно 600 млн долларов (в эквиваленте). Но цену продажи реакторов Украине подняли до 1,1 млрд долларов.

Ряд депутатов критикуют эту покупку и даже по их иску НАБУ открыло дело против НАЭК "Энергоатома" по растрате 430 млн грн из бюджета на строительство новых атомных блоков Хмельницкой атомной электростанции.

Зеленский поддержал достройку энергоблоков ХАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает внутренним вопросом Украины решение о достройке блоков №3, 4 Хмельницкой АЭС, а его миссия состоит в соблюдении норм безопасности работы атомных станций, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

"Мы считаем, что это суверенное решение каждой страны, какие проекты она будет иметь в энергосекторе. У нас создается впечатление, что в случае Украины это мудрое решение, потому что, как мы видим сегодня, атомная энергетика оставалась основой, которая поддерживала экономику в очень тяжелое для каждой страны время войны", – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Гросси призвал депутатов поддержать достройку энергоблоков Хмельницкой АЭС.

"Я благодарен, что директор МАГАТЭ поддержал украинскую стратегию достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Проект достройки является ключом к энергетической независимости Украины и энергетической стабильности региона, и важно, чтобы народные депутаты Украины поддержали этот проект", – сказал глава государства.