"Энергоатом" обвиняют в хищении 430 млн грн из бюджета: НАБУ открыло дело

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло дело против НАЭК "Энергоатома" по растрате 430 млн грн из бюджета на строительство новых атомных блоков Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Плохая новость для "Энергоатома" и других энергетических коррупционеров. НАБУ открыло дело по растрате 430 млн грн на строительство новых атомных блоков", — отметил он.

По его словам, он вместе с группой народных депутатов (Анастасия Радина, Инна Совсун и Максим Хлопук) несколько месяцев собирали факты, как руководство "Энергоатома" тратили средства на различные активности, связанные со строительством блоков ХАЭС.

Железняк подчеркнул, что пока Верховная Рада не давала разрешения на строительство, что прямо противоречит закону.

Также Железняк опубликовал выписку из Единого реестра досудебных расследований. В нем говорится о том, что должностные лица НАЭК "Энергоатом" в период 2024-2025 годов осуществили растрату средств более чем на 430 млн грн, направив их вопреки требованиям Закона Украины "О порядке принятия решений о размещении, проектировании, строительстве ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами8. 1-IV по выполнению работ по проектированию и строительству энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

"Все эти факты и данные собраны и переданы в НАБУ. Там достаточно. Поэтому желаем детективам НАБУ удачной охоты", — подытожил Железняк.

Зеленский поддержал достройку энергоблоков ХАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает внутренним вопросом Украины решение о достройке блоков №3, 4 Хмельницкой АЭС, а его миссия состоит в соблюдении норм безопасности работы атомных станций, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

"Мы считаем, что это суверенное решение каждой страны, какие проекты она будет иметь в энергосекторе. У нас создается впечатление, что в случае Украины это мудрое решение, потому что, как мы видим сегодня, атомная энергетика оставалась основой, которая поддерживала экономику в очень тяжелое для каждой страны время войны", – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Гросси призвал депутатов поддержать достройку энергоблоков Хмельницкой АЭС.

"Я благодарен, что директор МАГАТЭ поддержал украинскую стратегию достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Проект достройки является ключом к энергетической независимости Украины и энергетической стабильности региона, и важно, чтобы народные депутаты Украины поддержали этот проект", – сказал глава государства.

Хмельницкая АЭС будет самой мощной в Европе

Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны с Россией. Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС в Нетешине.

В настоящее время НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse приступили к проекту строительства на Хмельницкой атомной электростанции пятого и шестого энергоблоков по американской технологии АР1000.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко недавно сообщил, что достройка третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) займет 2,5-3 года. По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, третий блок будет строиться не с нуля, поскольку оборудование для строительной части уже готово на 80%. В настоящее время степень готовности третьего энергоблока ХАЭС составляет около 85%.

Хмельницкая АЭС находится в городе Нетешин. Ее начали строить в 1981 году, и сейчас она имеет два реактора. Первый был запущен в 1987 году, второй – в 2004-м.