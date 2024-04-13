На Хмельницкой АЭС стартовало строительство новых энергоблоков (ФОТО, ВИДЕО)

НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse приступили к проекту строительства на Хмельницкой атомной электростанции пятого и шестого энергоблоков по американской технологии АР1000.

Об этом сообщает Укринформ.

В церемонии старта строительства приняли участие посол США в Украине Бриджит Бринк и министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Фото: Лилия Коцюк, Укринформ

Как отметил и. о. председателя правления "Энергоатома" Петр Котин, АР1000 является проверенным реактором ІІІ с уникальными полностью пассивными системами безопасности, модульной стандартной конструкцией, лучшими в области эксплуатационными характеристиками и возможностью работать в режиме маневрирования.

"Это более современная и безопасная технология, чем те, которые мы эксплуатируем сейчас. Это новый шаг в направлении более современной, надежной и безопасной энергетики. И именно в Украине будет построен первый в Европе энергоблок по технологии АР1000. Это будет ХАЭС-5", – подчеркнул Котин.

Он отметил, что срок строительства одного блока составляет ориентировочно 4-5 лет, а его стоимость – около $5 млрд.

Параллельно со строительством новых энергоблоков №5 и №6 будут достраиваться и №3 и №4.

Петр Котин. Фото: Лилия Коцюк, Укринформ

"На третьем и четвертом блоках мы будем использовать советский проект. Но будем добавлять экспертизы американской компании Westinghouse, которые сейчас проводят анализ по доведению этого проекта до современных норм безопасности", - пояснил Котин.

"Гордимся, что будем приобщены к истории, которую Украина творит в энергосекторе. Уже можно сказать, что наше сотрудничество - это свадьба года", - отметил президент и исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман.

Он акцентировал на том, что это улучшенная технология с повышенной эффективностью, а сам энергоблок компактен и имеет более низкую стоимость по сравнению с другими.

"Здесь, на площадке ХАЭС, мы отмечаем, что тяжеловесное оборудование, производство которого самое длительное, уже готово, и это существенно ускорит сроки строительства. Благодаря содействию правительства США и благодаря тому, что основные соглашения были подписаны, оно будет еще быстрее", - подчеркнул. Фрагман.

Патрик Фрагман. Фото: Лилия Коцюк, Укринформ

Он добавил, что реактор АР1000 рассчитан на работу в течение 60 лет, но, по его словам, вероятнее всего, это будет более длительный срок.

"Эти блоки позволяют балансировать. Это особая черта американской технологии АР1000. Сейчас российские агрессоры уничтожают балансирующие мощности Украины, и если бы у нас уже был такой атомный энергоблок, мы могли бы им маневрировать и соответственно выполнять важные функции для энергосистемы", - подчеркнул Галущенко.

Герман Галущенко. Фото: Лилия Коцюк, Укринформ

По данным Минэнерго, строительство двух атомных энергоблоков ХАЭС увеличит производство электроэнергии на 16 226 млн кВт-ч/год.

В настоящее время на Хмельницкой АЭС работают два энергоблока номинальной мощностью 1000 МВт каждый. Они, как отметили электростанции, частично переведены на американское ядерное топливо. Энергоблок №3 ХАЭС начали строить в сентябре 1985 года, №4 – в июне 1986-го. Оба блока запроектированы на мощность 1000 МВт с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Несмотря на строительную готовность 3-го блока на 75% и 4-го – на 28%, в 1990 году из-за моратория на строительство новых АЭС проект приостановили.

Хмельницкая АЭС будет самой мощной в Европе

Украина планирует в этом году строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности в результате войны с Россией.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Кабинет министров Украины уже утвердил разработанный Министерством энергетики законопроект, которым регулируются места размещения энергоблоков, количество реакторов, их типы и общие характеристики, а также устанавливаются общие требования к проектированию и строительству.

Строительство новых реакторов потребует времени, а третий энергоблок ХАЭС может быть введен в эксплуатацию примерно через 2,5 года.

Украина надеется подписать в июне соглашение о покупке двух ядерных реакторов в Болгарии для Хмельницкой АЭС.