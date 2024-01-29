Хмельницкая АЭС будет самой мощной в Европе после строительства новых блоков

В этом году планируется начало строительства еще четырех блоков на Хмельницкой атомной электростанции, два из которых – по современной американской технологии AP1000. После этого Хмельницкая АЭС станет мощнее временно оккупированной Запорожской АЭС.

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, строительство 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС планировалось уже давно, и готовность 3-го энергоблока пока достаточно высока.

"Мы это рассматриваем как механизм компенсации мощностей оккупированной Запорожской АЭС. Мы понимаем, что вернем эту станцию обязательно, это вопрос времени. Другой вопрос – в каком состоянии мы ее вернем и сможем ли сразу ее запустить в работу", - отметил Галущенко.

Он подчеркнул, что с той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем Запорожская АЭС.

Министр пояснил, что строительство новых реакторов потребует времени, а третий энергоблок ХАЭС может быть введен в эксплуатацию примерно через 2,5 года.

Галущенко также отметил, что украинская сторона ведет тесное сотрудничество с американской Westinghouse по двум проектам: строительство 3-го и 4-го блоков по технологии ВВЭР-1000, а также построение еще двух реакторов типа АР1000.

Кроме того, министр добавил, что АР1000 – это технология, которая ни в Украине, ни в Европе еще не использовалась. Это американский тип реактора и очень мощная технология, которая, в частности, предусматривает новые подходы к безопасности, например, если в случае обесточивания реактор вынужден перейти на резервное питание и дизель-генератор тоже несет повреждения, то даже в таком случае АР1000 может функционировать 72 часа без никакого риска аварий.

Оборудование для нового энергоблока Хмельницкой АЭС

22 ноября 2021 "Энергоатом" договорился с Westinghouse о начале реализации проекта строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

2 июня 2022 года "Энергоатом" Westinghouse подписали соглашение о строительстве на территории Украины по технологии АР1000 еще четырех энергоблоков атомных электростанций.

27 декабря 2023 г. ГП "НАЭК "Энергоатом" подписал соглашение с американской компанией Westinghouse на приобретение оборудования для нового энергоблока Хмельницкой АЭС на $437,5 млн, или 16,4 млрд грн.

Первый энергоблок АР1000 американской компании Westinghouse на площадке Хмельницкой АЭС может приступить к работе в 2028-2029 гг. Он должен стать самым мощным в Украине, ведь реакторы этого образца выдают почти 1200 МВт.

В соответствии с решениями КМУ и заключенными между ГП "НАЭК Энергоатом" и Westinghouse Electric Company меморандумами, в Украине планируется построить 9 энергоблоков по технологии АР1000.