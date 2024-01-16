Названы убытки Украины от оккупации Запорожской АЭС

Ущерб, причиненный российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции, предварительно составляет 30 млрд грн, а недополученная выгода АО "НАЭК "Энергоатом" уже превысила более 167 млрд грн.

Об этом сообщил глава АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Он напомнил, что с начала российской оккупации самая большая атомная станция в Европе пережила восемь блекаутов.

"Оборудование на ЗАЭС продолжает деградировать, а украинский персонал работает под постоянным давлением нелегитимного руководства и представителей "Росатома", страхом издевательств и пыток, - отметил Котин

По его словам, МАГАТЭ не контролирует в полной мере ситуацию на станции, поскольку экспертов не допускают в большинство ее производственных помещений.

"Ущерб, нанесенный только во время захвата станции, – разрушенное и поврежденное оккупантами имущество и инфраструктура – предварительно достигает по меньшей мере 30 млрд грн. Окончательную сумму ущерба можно будет установить только после увольнения ЗАЭС и реальной оценки всего причиненного ущерба", - подчеркнул Котин.

Он добавил, что недополученная выгода АО "НАЭК "Энергоатом" из-за простого ЗАЭС в 2022 году составляет 55 млрд грн, в 2023-м - более 112 млрд грн.

Котин также отметил, что после государственной регистрации Акционерного общества "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", Запорожская атомная электростанция неизменно остается частью Компании.

"Ее имущество передается в уставный капитал так же, как и имущество других обособленных подразделений. Единственное отличие состоит в том, что независимая оценка имущества ЗАЭС будет производиться после полной деоккупации Энергодара", – сообщил Котин.

Россияне могут скрывать угрозы инцидента на ЗАЭС

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона "Единые новости", не допуская экспертов МАГАТЭ на блоки ЗАЭС, россияне могут скрывать угрозы инцидента

"Россияне пытаются скрыть реальную ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС, поэтому не допускают экспертов миссии МАГАТЭ в реакторные залы энергоблоков станции", - подчеркнул министр энергетики Украины.

Глава Минэнерго напомнил, что оккупанты не впервые препятствуют инспекторам ознакомиться с ситуацией на объекте, такая же ситуация имела место в начале года.

По словам министра, инспекторы МАГАТЭ ограничены в возможностях передвижения на ЗАЭС и имеют доступ только к тем помещениям, которые определены россиянами.

Галущенко подчеркнул, что россияне игнорируют требования резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ по немедленной деоккупации украинского ядерного объекта.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

29 сентября Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.

Напомним, находясь под российской оккупацией, Запорожская АЭС неоднократно теряла внешний источник питания, и на станции произошло несколько полных и частичных блекаутов.

Последний полный блекаут произошел 2 декабря 2023 из-за обрыва линии электропередачи. Из-за действий оккупантов 26 ноября Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блекаута. Также блекаут произошел 14 ноября 2023 года из - за некомпетентных действий российских захватчиков.