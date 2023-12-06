Госатом: ЗАЭС питается только от одной линии электропередачи

Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция получает электроэнергию только от одной линии электропередачи, ведь восстановить вторую линию не дают российские обстрелы.

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Об этом сообщил и. о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков, пишет Укринформ.

Чиновник напомнил, что ЗАЭС после оккупации питалась двумя линиями электропередач - 330 кВ и 750 кВ.

"Сейчас станция работает на линии 750 кВ; линия 330 кВ на сегодняшний день еще не восстановлена. Этому мешают обстрелы, которые производит агрессор в непосредственной близости к месту повреждения", отметил Кориков.

По его словам, все 6 блоков ЗАЭС загружены топливом, и есть выделение тепла, которое нужно уводить. Поэтому на АЭС есть комплекс охлаждения, который должен эксплуатироваться, но во время оккупации это условие не выполняется.

"Каждый энергоблок удаляет тепловую энергию объемом около 700 кВт", - подчеркнул Кориков.

Он добавил, что если не отводить это тепло, то температура в реакторе вырастет и может произойти его повреждение с выбросом радиоактивных частиц.

Напомним, находясь под российской оккупацией, Запорожская АЭС неоднократно теряла внешний источник питания, и на станции произошло несколько полных и частичных блекаутов.

Последний полный блекаут произошел 2 декабря 2023 из-за обрыва линии электропередачи. Из-за действий оккупантов 26 ноября Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блекаута. Также блекаут произошел 14 ноября 2023 года из - за некомпетентных действий российских захватчиков.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

29 сентября Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.