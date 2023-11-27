Запорізька АЕС перебуває на межі чергового блекауту:що сталося

Тимчасово окупована рашистами Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі чергового блекауту.

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Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що 26 листопада 2023 року о 10:30 внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час рашистських обстрілів.

Як повідомило МАГАТЕ, в цей час ЗАЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ.

"Крім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблоку №4 з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну. Це свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки", - підкреслили в "Енергоатомі".

Там додали, що пошкоджену лінію 750 кВ українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу Запорізька АЕС майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту в разі знеструмлення резервної лінії 330 кВ.

Нагадаємо, перебуваючи під російською окупацією, Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення, і на станції відбулося вже сім повних блекаутів і один частковий.Останній стався 14 листопада 2023 року через некомпетентні дії російських загарбників.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

29 вересня Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.