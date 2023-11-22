Після витоку води. П'ятий енергоблок Запорізької АЕС переводять у "холодний зупин", – МАГАТЕ

П'ятий енергоблок тимчасово окупованої Запорізької АЕС переводять із режиму "гарячого зупину" в стан "холодного зупину". Про це 21 листопада повідомила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що після переходу в цей режим буде визначено, чому в контурі охолодження одного з парогенераторів блоку було виявлено низький рівень бору.

Наразі в "гарячому зупині" залишається лише блок №4. Замість блоку №5 у цей режим не виводитимуть інший.

Окупація ЗАЕС: що відбувається на станції

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Крім розташування мін на ЗАЕС, є проблеми з живленням станції: кілька разів вона повністю втрачала енергопостачання. Це змушувало використовувати дизель-генератори та щоразу загрожувало катастрофою.

Навіть те, що один із енергоблоків станції перебуває у стані "гарячого зупину", порушує розпорядження українського Держатомрегулювання, яке наказувало перевести всі блоки у "холодний" стан.

Як пояснював експерт Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки України Дмитро Гуменюк, "холодний зупин" – це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску і низькій температурі охолоджуючої води.

"Це проміжний стан реактора між роботою і перевантаженням палива. Під час холодного зупину ядерний реактор не генерує електроенергію", – зауважував фахівець в інтервʼю DW.

Що стосується енергоблоку №5, який тепер переводять у "холодний зупин", то в "Енергоатомі" днями повідомляли, що з першого контура реактора в другий витекли реагенти. Пізніше МАГАТЕ поінформувало, що йдеться про витік борованої води з теплоносія першого контуру в контур вторинного охолодження.