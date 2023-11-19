На ЗАЕС стався витік води з п'ятого енергоблоку, - МАГАТЕ

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС відбувся витік борованої води з теплоносія першого контуру у контур вторинного охолодження одного з парогенераторів реакторного блоку №5. Зараз цей блок знаходиться в стані "гарячого зупину".

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства ядерної енергії (МАГАТЕ).

"Експерти МАГАТЕ були поінформовані про те, що хімічна речовина бор була виявлена у контурі вторинного охолодження одного з парогенераторів реакторного блоку №5, який наразі перебуває в стані "гарячої зупинки", - зауважили в МАГАТЕ.

Там пояснили, що борована вода використовується в первинному теплоносії для підтримки ядерної безпеки.

Саме тому на ЗАЕС збільшили частоту вимірювань вмісту бору у контурі вторинного охолодження енергоблока №5.

"Вимірювання залишаються відносно стабільними і знаходяться в межах, дозволених технічними характеристиками реактора. Радіоактивності у вторинному контурі охолодження не виявлено", - заспокоюють в МАГАТЕ.

Там додали, що незважаючи на витік, окупаційна російська адміністрація ЗАЕС поставила МАГАТЕ перед фактом, що продовжить тримати енергоблок №5 в режимі "гарячого зупину".

Це рішення окупанти повторно оцінять після того, як у тимчасово окупованому Енергодарі запрацюють всі котли, що використовуються для опалення міста.

Також МАГАТЕ з’ясовує причини 90-хвилинного блекауту на ЗАЕС, який стався ввечері 14 листопада 2023 року на реакторному блоці №6 через некомпетентні дії російських загарбників.

"Хоча це не була повна втрата зовнішнього електропостачання, як ми бачили сім разів раніше під час окупації, це ще раз підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на Запорізькій атомній електростанції", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС російські загарбники порушують технічні вимоги експлуатації обладнання. Через злочинні дії рашистів на енергоблоці №5 Запорізької АЕС продовжується витік реагентів з першого контура в другий.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

29 вересня Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.