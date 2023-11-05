Окупанти планують провести аварійні навчання на ЗАЕС

На Запорізькій АЕС окупанти вперше після захоплення атомного об’єкту у березні 2022 року планують провести у листопаді аварійні навчання.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що інспектори МАГАТЕ продовжують приділяти пильну увагу технічному обслуговуванню ЗАЕС, її систем та обладнання.

"Це залишається джерелом занепокоєння, адже кількість персоналу станції зменшена, а доступ працівників до обладнання та систем обмежений, що може вплинути на безпеку, бо дуже важливо, щоб все технічне обслуговування атомного обʼєкта виконувалось вчасно", – наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що саме тому інспектори МАГАТЕ продовжують збирати інформацію про стан і статус персоналу ЗАЕС, досліджувати ситуацію на майданчику станції та біля ставка-охолоджувача.

Наразі окупаційна адміністрація ЗАЕС проінформувала інспекторів МАГАТЕ, що на листопад заплановані аварійні навчання, перші від часу захоплення станції у березні 2022 року.

Крім того, окупаційне керівництво АЕС поінформувало експертів МАГАТЕ, що "зараз тривають гідравлічні випробування парогенераторів енергоблока №3, після чого будуть проведені випробування на первинному та вторинному контурах охолодження".

Після завершення гідравлічних випробувань енергоблок №3 буде перебувати в "холодному" стані.

Наразі окупаційне керівництво ЗАЕС не планує перезапускати жоден з енергоблоків, чотири з яких перебувають у "холодному" і два - в "гарячому".

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

29 вересня Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.