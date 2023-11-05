Оккупанты планируют провести аварийные учения на ЗАЭС

На Запорожской АЭС оккупанты впервые после захвата атомного объекта в марте 2022 года планируют провести в ноябре аварийные учения.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что инспекторы МАГАТЭ продолжают уделять пристальное внимание техническому обслуживанию ЗАЭС, его системам и оборудованию.

"Это остается источником беспокойства, ведь количество персонала станции уменьшено, а доступ работников к оборудованию и системам ограничен, что может повлиять на безопасность, потому что очень важно, чтобы все техническое обслуживание атомного объекта выполнялось вовремя", - подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что именно поэтому инспекторы МАГАТЭ продолжают собирать информацию о состоянии и статусе персонала ЗАЭС, исследовать ситуацию на площадке станции и возле пруда-охладителя.

В настоящее время оккупационная администрация ЗАЭС проинформировала инспекторов МАГАТЭ, что на ноябрь запланированы аварийные учения, первые со времени захвата станции в марте 2022 года.

Кроме того, оккупационное руководство АЭС проинформировало экспертов МАГАТЭ, что "в настоящее время продолжаются гидравлические испытания парогенераторов энергоблока №3, после чего будут проведены испытания на первичном и вторичном контурах охлаждения".

После завершения гидравлических испытаний энергоблок №3 будет находиться в холодном состоянии.

Пока оккупационное руководство ЗАЭС не планирует перезапускать ни один из энергоблоков, четыре из которых находятся в "холодном" и два - в "горячем".

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

29 сентября Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.