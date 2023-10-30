Росіяни переведуть ще один енергоблок ЗАЕС у стан гарячого зупину

Окупанти планують перевести у стан гарячого зупину енергоблок №3, який з березня 2022 року перебував у плановому ремонті. Це означає, що його розігріють до номінальних параметрів.

Про це повідомив в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.

За його словами, закриття та збірка реакторної установки енергоблоку №3, що за умовами ліцензії має знаходитися в стані холодного зупину, призводить до підвищення ризику виникнення аварійної ситуації з радіаційними наслідками.

У той же час, фактична недієздатність системи радіаційного моніторингу на території Запорізької атомної електростанції ускладнює вчасне виявлення можливого радіаційного інциденту.

Він додав, що на промисловому майданчику ЗАЕС сьогодні немає достатньої кількості кваліфікованого персоналу, який здатен якісно та безпечно зібрати реакторну установку, чи хоча б контролювати якість цієї збірки.

Запорізька АЕС: що відбувається на станції

Коріков підкреслив, що відповідно до ліцензії Держатомрегулювання, на Запорізькій атомній електростанції всі шість енергоблоків мають перебувати в стані холодного зупину. Проте, окупанти порушили умови і перевели енергоблоки № 4 та № 5 в гарячий стан, що є вкрай небезпечним.

Натомість енергоблок №6, за інформацією МАГАТЕ, виводять з "гарячого" стану в "холодний".

В "Енергоатомі" заявляли, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію енергоблоку №4. Після фактичного зникнення Каховського водосховища існують реальні ризики недостатнього підживлення ЗАЕС охолоджувальною водою.

Голова компанії Петро Котін зазначав, що четвертий енергоблок Запорізької АЕС несе загрозу в стані "гарячого зупину", адже обладнання не ремонтується, але працює.