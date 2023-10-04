Окупанти перевели у стан "гарячий зупин" енергоблок № 4 на ЗАЕС: чим це загрожує

Російські загарбники на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції вивели енергоблок №4 зі стану "холодний зупин" у стан "гарячий зупин". Натомість енергоблок №6, за інформацією МАГАТЕ, виводять з "гарячого" стану в "холодний".

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом"

Там наголошують, що недотримання загарбниками вимог ліцензії Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС збільшує ймовірність радіаційної аварії.

"Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії", – наголосив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Він нагадав, що виконання ліцензійних вимог експлуатації атомних енергоблоків є запорукою безпечної експлуатації АЕС, а це безпека персоналу, населення та довкілля.

Котін додав, що "ліцензійні вимоги ґрунтуються не тільки на положеннях правил та норм, що діють в Україні, а ще й враховують багаторічний вітчизняний та міжнародний досвід експлуатації атомних станцій".

Відповідно до вимог ліцензій Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків ЗАЕС, до яких у червні поточного року були внесені зміни, всі енергоблоки станції мають перебувати виключно у стані "холодний зупин". Переведення енергоблоків у більш небезпечний стан "гарячий зупин" – заборонено.

"Такі вимоги до експлуатації енергоблоків ЗАЕС були висунуті через відсутність своєчасного та якісного технічного обслуговування та необхідних поточних ремонтів обладнання протягом всього часу окупації станції. Але фейкова адміністрація нехтує не тільки законними вимогами легітимного оператора – Енергоатома – та регулятора, а й здоровим глуздом", – наголосив очільник "Енергоатома".

Нагадаємо, такі дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій. Зокрема, на енергоблоці №4 внаслідок його розігріву відбулось протікання радіоактивного теплоносія (води) з першого до другого контуру, що є порушенням одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення.

Аналогічна ситуація сталась і під час спроби загарбників "розігріти" енергоблок №6. Крім того, його переведення в "гарячий" стан спричинило значне збільшення кількості рідких радіоактивних відходів на майданчику, що несе потенційну шкоду для персоналу, населення та навколишнього середовища.

Запорізька АЕС: що відбувається на станції

Окупована ЗАЕС має шість енергоблоків, пʼять із яких українське Держатомрегулювання в серпні 2022 та лютому 2023 років розпорядилося перевести в стан "холодного зупину". У червні відомство розпорядилося перевести в цей стан і енергоблок №5, який залишався в "гарячому". Проте окупанти зробили це лише у кінці липня – через кілька днів після того, як перевели енергоблок №4 із режиму "холодного зупину" у "гарячий".

В "Енергоатомі" заявляли, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію енергоблоку №4. Після фактичного зникнення Каховського водосховища існують реальні ризики недостатнього підживлення ЗАЕС охолоджувальною водою.

Голова компанії Петро Котін зазначав, що четвертий енергоблок Запорізької АЕС несе загрозу в стані "гарячого зупину", адже обладнання не ремонтується, але працює.

10 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що окупанти почали переводити четвертий енергоблок у "холодний" стан після виявлення витоку води в одному з чотирьох парогенераторів.