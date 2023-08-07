Четвертий енергоблок Запорізької АЕС несе загрозу: в "Енергоатому" пояснили, у чому причина

Четвертий енергоблок захопленої Запорізької АЕС, який російські окупанти перевели у стан "гарячого зупину", несе загрозу. Адже обладнання не ремонтується, але працює.

Про це заявив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін у коментарі УНІАН.

"Четвертий енергоблок у гарячому зупині несе загрозу. Його обладнання не ремонтується, але продовжує працювати. А працює блок на 280 градусах цельсія... З технічної точки зору обладнання, яке вони тримають довгий період під тиском, - це небезпечно", - зазначив він.

Запорізька АЕС: що відбувається на станції

Держатомрегулювання ще у червні розпорядилося перевести в стан "холодного зупину" енергоблок №5 Запорізької АЕС. Проте окупанти зробили це лише у кінці липня через кілька днів після того, як перевели енергоблок №4 із режиму "холодного зупину" у "гарячий".

В "Енергоатомі" заявили, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію енергоблоку №4. Після фактичного зникнення Каховського водосховища існують реальні ризики недостатнього підживлення ЗАЕС охолоджувальною водою.

Можлива загроза теракту на ЗАЕС

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази підготовки РФ до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Пізніше він розповідав, що загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він зазначив, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

4 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни, можливо, готують найближчим часом провокацію на території ЗАЕС. За даними українських військових, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків станції були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Проте експерти МАГАТЕ не виявили там мін чи вибухових речовин.