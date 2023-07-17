Окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС, ситуація складна - "Енергоатом"

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається складною і впродовж останнього часу не покращилася. Російські окупанти продовжують мінувати станцію ти використовувати її як свою військову базу.

Про це в ефірі телемарафону розповів президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Фактично російські окупанти продовжують використовувати її як свою військову базу. Ми регулярно отримуємо повідомлення, що вони мінують нашу станцію", – сказав керівник НАЕК.

За словами Котіна, про те, що окупанти продовжують закладати вибухівку на станцію повідомляє і Головне управління розвідки, і українські співробітники, які продовжують там працювати.

Котін зазначив, що після того, яка окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності та реагування на ЗАЕС, наразі моніторинг радіаційного стану на майданчику ЗАЕС здійснюється завдяки датчикам, розташованим за 5 км від станції, на правому березі Дніпра.

Крім того, на об’єкті перебувають інспектори МАГАТЕ, і їхня інформація допомагає розуміти, що відбувається на станції. Однак, Котін зазначив, що окупанти не допускають представників агентства до всіх зон, які необхідно оглянути.

"Попри деградацію обладнання ми дуже чекаємо моменту, коли зможемо повернути контроль над станцією, аби відновити її повноцінну роботу", – констатував Петро він.

Раніше ГУР оприлюднило схему мінування ЗАЕС росіянами. Згідно з повідомленням розвідки, у технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін.

Там додають, що здебільшого на ЗАЕС окупанти використовують міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Попри таку напружену ситуацію, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які протягом останнього часу проводили перевірки на Запорізькій атомній електростанції не виявили на АЕС жодних вибухонебезпечних предметів.

Експерти American Nuclear Society (Американського ядерного товариства) ретельно вивчили найгірші з можливих сценаріїв техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС і не передбачають можливих наслідків для здоров’я населення, пов’язаних із радіацією.

Тим часом Україна готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій навколо ЗАЕС. Тому жителям населених пунктів, прилеглих до станції, роздали таблетки калію йодиду, а українські екстрені служби провели масштабні навчання для подолання наслідків можливого теракту.