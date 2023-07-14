Наміри окупантів перевести четвертий енергоблок ЗАЕС у "гарячий режим" загрожують ядерній безпеці, - Держатомрегулювання

Переведення енергоблоку №4 Запорізької АЕС у стан "гарячий зупин" створить нові суттєві ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомляє Держатомрегулювання.

"Наміри російських окупантів перевести енергоблок №4 ВП "Запорізька АЕС" у стан "гарячого зупину", про що інформує МАГАТЕ, створить значні додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Такі ризики спричинені тривалим простоєм обладнання енергоблоку №4, відсутністю належного регламентного технічного обслуговування та ремонту обладнання, важливого для безпеки, недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу на ЗАЕС.

"В умовах втрати надійного джерела водопостачання для Запорізької АЕС - Каховського водосховища - внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, утримання всіх реакторів ЗАЕС у стані "холодний зупин" є оптимальним режимом для зниження ризику ядерної безпеки, вірогідності пошкоджень обладнання та раціонального використання доступних на теперішній час водних ресурсів", - підкреслюють у відомстві.

Там нагадують, що Держатомрегулювання Наказом №338 від 28 червня 2023 року внесено зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №№ 3-6 ВП "Запорізька АЕС".

"Експлуатація ядерної установки енергоблоку № 3 ЗАЕС має здійснюватися у станах "зупин для ремонту", "холодний зупин", енергоблоків №№ 4, 5, 6 – у стані "холодний зупин"", - наголошують у Держатомрегулюванні.

Також зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1 та №2 ЗАЕС були внесені наказом Держатомрегулювання №501 від 18 серпня 2022 року, а саме: експлуатація енергоблоку №1 має здійснюватися у станах "перевантаження палива"-"холодний зупин", а енергоблоку №2 – у стані "холодний зупин".

"Переведення енергоблоку №4 ЗАЕС у стан "гарячий зупин" стане черговим грубим порушенням російськими окупантами та фейковою експлуатуючою організацією принципів безпеки і законодавства у сфері використання ядерної енергії. Рішення легітимного державного органу ядерного регулювання України є обов’язковими до виконання персоналом і посадовими особами Запорізької АЕС", - зауважують у відомстві.

Нагадаємо, на окупованій ЗАЕС російські оператори продовжують ігнорувати заклики регуляторів безпеки МАГАТЕ та НАЕК “Енергоатому” перевести останній частково працюючий реактор під їхнім наглядом у стан повної зупинки.

Як наголошують в "Енергоатомі", енергоблок №5 Запорізької АЕС був введений в експлуатацію майже 35 років тому. Він потребує своєчасного і якісного технічного обслуговування, інакше його експлуатація стає небезпечною.

Запорізька АЕС: що відомо про загрозу теракту

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що, за інформацією розвідки, РФ готує теракт на Запорізькій АЕС. Загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він розповів, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

Генштаб ЗСУ 4 липня повідомив, що українські офіційні особи почали підготовку до можливої російської провокації на ЗАЕС "найближчим часом" і попередив, що російські сили розмістили предмети, "схожі на вибухові пристрої" на зовнішніх дахах третього та четвертого блоків ЗАЕС, щоб звинувачувати Україну в пошкодженні цих територій начебто через обстріли.

Своєю чергою росіяни почали поширювати повідомлення про те, що в ніч на 5 липня ЗСУ нібито планують завдати удару по Запорізькій АЕС. Як запевнили в українській розвідці, це лише чергова інформаційна провокація ворога.

Попри таку напружену ситуацію, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які протягом останнього часу проводили перевірки на Запорізькій атомній електростанції не виявили на АЕС жодних вибухонебезпечних предметів.

Експерти American Nuclear Society (Американського ядерного товариства) ретельно вивчили найгірші з можливих сценаріїв техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС і не передбачають можливих наслідків для здоров’я населення, пов’язаних із радіацією.

Тим часом Україна готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій навколо ЗАЕС. Тому жителям населених пунктів, прилеглих до станції, роздали таблетки калію йодиду, а українські екстрені служби провели масштабні навчання для подолання наслідків можливого теракту.