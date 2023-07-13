Росіяни готуються перевести четвертий енергоблок ЗАЕС у "гарячий режим" – МАГАТЕ

Російські окупанти готуються до переведення блоку №4 Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) із режиму "холодного зупину" у "гарячий зупин".

Про це повідомило Міжнародне агентство атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що експерти МАГАТЕ протягом останніх днів продовжили інспектувати ЗАЕС й не виявили мін чи вибухівки, але досі не отримали доступ до дахів третього й четвертого блоків реакторів, де може бути вибухівка.

У МАГАТЕ також заявляють, що дві основні водойми для охолодження реакторів ЗАЕС мають стабільний рівень води, який знижується усього на 1-2 см за добу. Наразі ЗАЕС має запас води на кілька місяців.

Водночас росіяни готуються перевести 4-й енергоблок ЗАЕС з холодного зупину на гарячий. Окупанти стверджують, що це потрібно для виведення блоку №5 із "гарячого зупину", у "холодний зупин" для проведення профілактичних робіт. Решта блоків залишається в режимі "холодного зупину".

У МАГАТЕ наголошують, що пару, яка виробляється одним блоком під час "гарячого зупину", використовують для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання.

"Експерти МАГАТЕ настійно рекомендують ЗАЕС вивчити всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла для вироблення необхідної пари, що дало б змогу перевести всі енергоблоки в стан "холодного зупину", оскільки Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження про обмеження роботи всіх шести блоків у стані "холодного зупину", – зауважують в МАГАТЕ.

Нагадаємо, на окупованій ЗАЕС російські оператори продовжують ігнорувати заклики регуляторів безпеки МАГАТЕ та НАЕК “Енергоатому” перевести останній частково працюючий реактор під їхнім наглядом у стан повної зупинки.

Як наголошують в "Енергоатомі", енергоблок №5 Запорізької АЕС був введений в експлуатацію майже 35 років тому. Він потребує своєчасного і якісного технічного обслуговування, інакше його експлуатація стає небезпечною.

Запорізька АЕС: що відомо про загрозу теракту

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що, за інформацією розвідки, РФ готує теракт на Запорізькій АЕС. Загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він розповів, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

Генштаб ЗСУ 4 липня повідомив, що українські офіційні особи почали підготовку до можливої російської провокації на ЗАЕС "найближчим часом" і попередив, що російські сили розмістили предмети, "схожі на вибухові пристрої" на зовнішніх дахах третього та четвертого блоків ЗАЕС, щоб звинувачувати Україну в пошкодженні цих територій начебто через обстріли.

Своєю чергою росіяни почали поширювати повідомлення про те, що в ніч на 5 липня ЗСУ нібито планують завдати удару по Запорізькій АЕС. Як запевнили в українській розвідці, це лише чергова інформаційна провокація ворога.

Попри таку напружену ситуацію, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які протягом останнього часу проводили перевірки на Запорізькій атомній електростанції не виявили на АЕС жодних вибухонебезпечних предметів.

Експерти American Nuclear Society (Американського ядерного товариства) ретельно вивчили найгірші з можливих сценаріїв техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС і не передбачають можливих наслідків для здоров’я населення, пов’язаних із радіацією.

Тим часом Україна готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій навколо ЗАЕС. Тому жителям населених пунктів, прилеглих до станції, роздали таблетки калію йодиду, а українські екстрені служби провели масштабні навчання для подолання наслідків можливого теракту.